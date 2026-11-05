Když Heidi Klumová v srpnu 2025 prozradila, že se spolu s manželem Tomem Kaulitzem chystá podstoupit parasite cleanse, otevřeně přiznala, že ji k tomuto nápadu přivedly sociální sítě. „Všechno, co se mi teď objevuje na Instagramu, je o červech a parazitech,“ řekla modelka deníku The Wall Street Journal. Protože podobnou očistu nikdy předtím nezkusila, měla prý dokonce pocit, že s ní začíná pozdě.
Oba nakonec absolvovali dvě kola bylinné kúry, načež Klumová v rozhovoru pro People uvedla, že se po ní cítili dobře. Když se jí ale lidé ptali, co přesně očista změnila, odpověď už tak jednoznačná nebyla. „Ani nevím, jestli se vůbec něco stalo,“ přiznala modelka, která před kúrou neměla potvrzenou parazitární infekci, takže nebylo možné ověřit, zda vůbec bylo co „odstraňovat“.
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Únava, chutě i nafouklé břicho. Opravdu za vším stojí paraziti?
Podle příspěvků a videí na sociálních sítích se mají skrytí paraziti projevovat překvapivě širokou škálou potíží. Vedle nadýmání a dalších zažívacích problémů se mezi příznaky objevuje únava, nespavost, bolesti hlavy, chutě na sladké či slané nebo skřípání zubů. Právě na jejich základě pak zastánci trendu doporučují pravidelné domácí „odčervování“.
Samotná očista obvykle kombinuje úpravu jídelníčku s bylinnými doplňky nebo tinkturami a někdy také s přípravky podporujícími vyprazdňování. Heidi Klumová například popsala, že směs, kterou s manželem užívali, obsahovala hřebíček a papájová semínka, která mají parazitům údajně vadit. V jiných přípravcích se objevuje také pelyněk, anýz nebo extrakt z hroznových jader.
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Cílem kúry má být parazity zahubit a následně je z těla vyloučit. Jenže právě představa, že lze nejrůznější parazitární infekce řešit stejným způsobem, naráží na zásadní problém.
Každý parazit vyžaduje jinou léčbu
Pod označením parazit se skrývá velmi různorodá skupina organismů – od prvoků po různé druhy červů. Každý z nich se přitom může chovat jinak a vyžadovat odlišný způsob diagnostiky i léčby.
Můžete dostat parazita ze sushi?
Syrové nebo nedostatečně tepelně upravené ryby opravdu mohou být zdrojem některých parazitů. Jedním z nich je hlístice Anisakis, jejíž larvy se vyskytují v mořských rybách a olihních a po požití mohou způsobit anisakiózu. Riziko se tedy týká i sushi nebo sashimi obsahujícího syrovou rybu.
Neznamená to ale, že každý milovník sushi potřebuje preventivní „očistu“. Ryby určené ke konzumaci zasyrova se běžně ošetřují tak, aby se případní paraziti zničili – nejčastěji zmrazením za přesně stanovených podmínek. Takový postup vyžadují i pravidla Evropské unie, i když u některých ryb z kontrolovaného chovu existují výjimky.
Pokud se po konzumaci syrové ryby objeví výrazné bolesti břicha, nevolnost, zvracení nebo jiné neobvyklé potíže, na místě není domácí kúra, ale lékařské vyšetření.
Jinak se proto postupuje například u giardiózy, jinak u nákazy roupem dětským a odlišný přístup vyžadují také tasemnice nebo některé druhy škrkavek. Nejdřív je tedy potřeba ověřit, zda jsou paraziti v těle skutečně přítomní a o jaký druh případně jde.
To, co po očistě odejde z těla, nemusí být parazit
Přesvědčení, že kúra zabrala, často vychází z toho, co člověk po jejím absolvování spatří v toaletě. Na sociálních sítích se objevují fotografie vláknitých nebo provazcovitých útvarů, které jejich autoři považují za vypuzené červy. Jenže podobně mohou vypadat také zbytky nestrávené vlákniny, střevní hlen nebo další obsah trávicího traktu.
Specialista na infekční nemoci Ihab Ahmed z Northwestern Medicine pro NPR popsal, že mu lidé čas od času posílají fotografie své stolice s podezřením na parazity. Ani v jednom z těchto případů se však jejich přítomnost nepotvrdila. Pouhým pohledem na fotografii totiž nelze spolehlivě poznat, zda jde skutečně o červa – úplnou jistotu poskytne až laboratorní vyšetření.
Očista může zakrýt skutečný problém. Kdy je čas na vyšetření?
Riziko domácích očist nespočívá jen v tom, že očekávaný účinek nepřinesou. Kúry podporující vyprazdňování mohou vést k průjmu, dehydrataci nebo nedostatku některých živin. Parazitolog Abhay Satoskar z Ohio State University navíc upozorňuje, že u neověřených bylinných směsí není jistá čistota použitých složek, jejich dlouhodobé účinky ani bezpečnost. U některých lidí tak může parasite cleanse představovat riziko také pro játra či ledviny.
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Ještě větším problémem může být ztracený čas. Pokud člověk své obtíže automaticky připíše parazitům a začne je řešit domácí kúrou, může se správná diagnóza zbytečně oddálit. Při skutečném podezření na parazitární infekci lékaři posuzují nejen samotné příznaky, ale také okolnosti, které mohly k nákaze vést. Důležitá je například cestovatelská anamnéza, kontakt s neupravenou vodou nebo kontaminovanou půdou či konzumace rizikových potravin.
Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se způsob vyšetření volí podle konkrétního podezření. U střevních parazitů se nejčastěji vyšetřuje stolice, někdy i z několika vzorků odebraných v různých dnech, jindy jsou potřeba krevní nebo další specializované testy. Jistotu vám tedy nedá seznam příznaků z internetu ani obsah toalety, ale až cílená diagnostika.