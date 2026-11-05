Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Domácí očista od parazitů slibuje konec únavy i nadýmání. Lékaři však varují

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Hlava tasemnice dlouhočlenné
Vajíčka škrkavky dětské se do těla mohou dostat po snědení neumytého ovoce a...
Tasemnice liščí (Echinococcus multilocularis)
Snímek jater napadených tasemnicí liščí
7 fotografií
Únava, nadýmání, chutě na sladké nebo špatný spánek. Za vším prý mohou stát paraziti, které z těla vyženou bylinné kúry. Domácí očista se stala hitem sociálních sítí a vyzkoušela ji i Heidi Klumová. Lékaři ale varují, že podobné experimenty mohou být nejen zbytečné, ale také nebezpečné.

Když Heidi Klumová v srpnu 2025 prozradila, že se spolu s manželem Tomem Kaulitzem chystá podstoupit parasite cleanse, otevřeně přiznala, že ji k tomuto nápadu přivedly sociální sítě. „Všechno, co se mi teď objevuje na Instagramu, je o červech a parazitech,“ řekla modelka deníku The Wall Street Journal. Protože podobnou očistu nikdy předtím nezkusila, měla prý dokonce pocit, že s ní začíná pozdě.

Oba nakonec absolvovali dvě kola bylinné kúry, načež Klumová v rozhovoru pro People uvedla, že se po ní cítili dobře. Když se jí ale lidé ptali, co přesně očista změnila, odpověď už tak jednoznačná nebyla. „Ani nevím, jestli se vůbec něco stalo,“ přiznala modelka, která před kúrou neměla potvrzenou parazitární infekci, takže nebylo možné ověřit, zda vůbec bylo co „odstraňovat“.

Paraziti v oku: I jedna chyba při koupání vás může připravit o zrak

Únava, chutě i nafouklé břicho. Opravdu za vším stojí paraziti?

Podle příspěvků a videí na sociálních sítích se mají skrytí paraziti projevovat překvapivě širokou škálou potíží. Vedle nadýmání a dalších zažívacích problémů se mezi příznaky objevuje únava, nespavost, bolesti hlavy, chutě na sladké či slané nebo skřípání zubů. Právě na jejich základě pak zastánci trendu doporučují pravidelné domácí „odčervování“.

Samotná očista obvykle kombinuje úpravu jídelníčku s bylinnými doplňky nebo tinkturami a někdy také s přípravky podporujícími vyprazdňování. Heidi Klumová například popsala, že směs, kterou s manželem užívali, obsahovala hřebíček a papájová semínka, která mají parazitům údajně vadit. V jiných přípravcích se objevuje také pelyněk, anýz nebo extrakt z hroznových jader.

Harmonický celek? Ne. Ve skutečnosti je příroda děs a hrůza, říká parazitolog

Cílem kúry má být parazity zahubit a následně je z těla vyloučit. Jenže právě představa, že lze nejrůznější parazitární infekce řešit stejným způsobem, naráží na zásadní problém.

Každý parazit vyžaduje jinou léčbu

Pod označením parazit se skrývá velmi různorodá skupina organismů – od prvoků po různé druhy červů. Každý z nich se přitom může chovat jinak a vyžadovat odlišný způsob diagnostiky i léčby.

Můžete dostat parazita ze sushi?

Syrové nebo nedostatečně tepelně upravené ryby opravdu mohou být zdrojem některých parazitů. Jedním z nich je hlístice Anisakis, jejíž larvy se vyskytují v mořských rybách a olihních a po požití mohou způsobit anisakiózu. Riziko se tedy týká i sushi nebo sashimi obsahujícího syrovou rybu.

Neznamená to ale, že každý milovník sushi potřebuje preventivní „očistu“. Ryby určené ke konzumaci zasyrova se běžně ošetřují tak, aby se případní paraziti zničili – nejčastěji zmrazením za přesně stanovených podmínek. Takový postup vyžadují i pravidla Evropské unie, i když u některých ryb z kontrolovaného chovu existují výjimky.

Pokud se po konzumaci syrové ryby objeví výrazné bolesti břicha, nevolnost, zvracení nebo jiné neobvyklé potíže, na místě není domácí kúra, ale lékařské vyšetření.

Jinak se proto postupuje například u giardiózy, jinak u nákazy roupem dětským a odlišný přístup vyžadují také tasemnice nebo některé druhy škrkavek. Nejdřív je tedy potřeba ověřit, zda jsou paraziti v těle skutečně přítomní a o jaký druh případně jde.

To, co po očistě odejde z těla, nemusí být parazit

Přesvědčení, že kúra zabrala, často vychází z toho, co člověk po jejím absolvování spatří v toaletě. Na sociálních sítích se objevují fotografie vláknitých nebo provazcovitých útvarů, které jejich autoři považují za vypuzené červy. Jenže podobně mohou vypadat také zbytky nestrávené vlákniny, střevní hlen nebo další obsah trávicího traktu.

Specialista na infekční nemoci Ihab Ahmed z Northwestern Medicine pro NPR popsal, že mu lidé čas od času posílají fotografie své stolice s podezřením na parazity. Ani v jednom z těchto případů se však jejich přítomnost nepotvrdila. Pouhým pohledem na fotografii totiž nelze spolehlivě poznat, zda jde skutečně o červa – úplnou jistotu poskytne až laboratorní vyšetření.

Očista může zakrýt skutečný problém. Kdy je čas na vyšetření?

Riziko domácích očist nespočívá jen v tom, že očekávaný účinek nepřinesou. Kúry podporující vyprazdňování mohou vést k průjmu, dehydrataci nebo nedostatku některých živin. Parazitolog Abhay Satoskar z Ohio State University navíc upozorňuje, že u neověřených bylinných směsí není jistá čistota použitých složek, jejich dlouhodobé účinky ani bezpečnost. U některých lidí tak může parasite cleanse představovat riziko také pro játra či ledviny.

Střevní paraziti: u škrkavky můžete kašlat, s tasemnicí nezhubnete

Ještě větším problémem může být ztracený čas. Pokud člověk své obtíže automaticky připíše parazitům a začne je řešit domácí kúrou, může se správná diagnóza zbytečně oddálit. Při skutečném podezření na parazitární infekci lékaři posuzují nejen samotné příznaky, ale také okolnosti, které mohly k nákaze vést. Důležitá je například cestovatelská anamnéza, kontakt s neupravenou vodou nebo kontaminovanou půdou či konzumace rizikových potravin.

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se způsob vyšetření volí podle konkrétního podezření. U střevních parazitů se nejčastěji vyšetřuje stolice, někdy i z několika vzorků odebraných v různých dnech, jindy jsou potřeba krevní nebo další specializované testy. Jistotu vám tedy nedá seznam příznaků z internetu ani obsah toalety, ale až cílená diagnostika.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Pravda, nebo lež? 50 překvapivých tvrzení, která vám pořádně zamotají hlavu

Ilustrační snímek

Co když některé věci, které jste celý život považovali za pravdivé, vůbec neplatí? A co když jsou naopak skutečností informace, které znějí jako naprostý nesmysl? Svět kolem nás je plný překvapivých...

Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code

Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro...

Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách

Tito slavní muži udělali v životě velkou chybu.

Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...

Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou...

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...

Byla to nádherná jízda, říká Taťána Kuchařová dvacet let od výhry na Miss World

Před dvaceti lety se Taťána Kuchařová stala nejkrásnější ženou světa.

S Taťánou Kuchařovou jsme se potkaly u příležitosti dvacetiletého výročí její výhry na Miss World. Taťána přiznala, že ani po dvaceti letech nezpomaluje. Povídaly jsme si nejen o tom, proč má pro ni...

5. listopadu 2026

Co se stalo s kostýmy ze Sexu ve městě? Některé se zase vrátily před kameru

Sex ve městě (2008): Kristin Davisová jako Charlotte Yorková Goldenblattová,...

Od poslední epizody Sexu ve městě uplynulo víc než dvacet let, řada kostýmů hlavních hrdinek se ale dochovala. Zatímco Sarah Jessica Parkerová je má pečlivě uložené, Cynthia Nixonová nedávno...

5. listopadu 2026

Domácí očista od parazitů slibuje konec únavy i nadýmání. Lékaři však varují

Ilustrační fotografie

Únava, nadýmání, chutě na sladké nebo špatný spánek. Za vším prý mohou stát paraziti, které z těla vyženou bylinné kúry. Domácí očista se stala hitem sociálních sítí a vyzkoušela ji i Heidi Klumová....

5. listopadu 2026

Proč děti potřebují nudu? Samostatná hra bez pravidel rozvíjí fantazii, líčí psycholožka

Premium
Lenka Minářová

Pokud vás nebaví dělat s dětmi bábovičky, upečte společně raději jednu opravdovou. „Dítě potřebuje především vědomou pozornost rodiče a pak je mu v podstatě jedno, co s ním dělá,“ říká psycholožka...

4. listopadu 2026

Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi: Vláčný koláč s ovocem

Makovec se švestkami
Recept

Střední

60 min

Spojení máku, šťavnatých švestek a křupavých mandlí vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí....

Patří na hřiště, nebo na večírek? Tenisky na podpatku jsou hitem příští sezóny

Esprit
Na přehlídce značky Lacoste jaro/léto 2027 fanoušky zaujala především teniska s...

Co čekáte od dobrých tenisek? Pohodlí? Lehkost, nebo snad pevnou oporu pro nohu? S příští jarní sezónou ovšem jdou tyto požadavky stranou. V nejnovějších kolekcích si přední módní značky pohrávají s...

4. listopadu 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet

Karissa Collinsová

Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...

4. listopadu 2026  8:38

Co si žádá vaše pokožka? Dlouhá, horká sprcha to není

Ilustrační snímek

Chlad, vítr, topení i časté střídání teplot dávají pleti pořádně zabrat. Bývá sušší, citlivější a snadněji se podráždí, proto jí v tomto období prospěje pár jednoduchých změn v každodenní péči.

4. listopadu 2026  4:30

Objemné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat. Jak vyvážit proporce?

Ilustrační snímek

Objemné a volné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat ani jí ubírat na půvabu. Stačí si pohrát s proporcemi, odhalit kousek kůže nebo nechat vyniknout křivky. Jak na to, poradí stylistka Kateřina...

4. listopadu 2026  4:30

Kašel se během nachlazení mění. Jak poznat, co právě potřebuje?

Advertorial
Kašel se během nachlazení mění. Jak poznat, co právě potřebuje?

Podzim umí během pár dnů změnit domácí provoz. Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy totiž právě otevírají sezonu viróz. Co k ní bohužel neodmyslitelně patří, je vedle únavy a rýmy také...

4. listopadu 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Někdy je to otázka života a smrti. Proč muži potřebují vztah víc než ženy

ilustrační snímek

Říká se, že ženy touží po lásce víc než muži a že pánové si na rozdíl od dam vystačí sami. Jenže vědecké výzkumy ukazují překvapivý opak. Právě muži mohou být na partnerském vztahu závislejší, než se...

4. listopadu 2026

Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou...

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...

4. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.