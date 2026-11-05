Forever young, zpívala v roce 1984 ve světovém hitu skupina Alphaville. O pár let později tento song s českým textem Být stále mlád nazpíval Karel Gott. Vyhladit vrásky v obličeji, zbavit se povislých rysů, doplnit chybějící zuby, pozvednout prsa, mít schopnost dosáhnout a udržet erekci… Kdo by ve stáří nechtěl být fakticky stále mlád?
I když dnes často slyšíme, že nikdy v dějinách lidstva nebyl kult mládí tak silný jako nyní, lidé se v každé době snažili zastavit čas a zůstat mladí. Šli na to nejrůznějšími způsoby – pili elixíry mládí z bylin, drželi diety, nechávali na sebe patlat mastičky.
Cílem dlouhověkosti by mělo být především přidat
víc let kvalitního života, ne podřídit celý život strachu ze stárnutí.