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Čtyřicet cigaret denně, měření noční erekce. K dlouhověkosti existují různé cesty

Autor:
  13:46

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Zpomalit stárnutí se lidé pokoušeli v každé době. Dnes se z touhy po dlouhověkosti stal tvrdý byznys. | foto: Shutterstock

Americký miliardář Bryan Johnson polyká desítky doplňků stravy a nechává si měřit i noční erekce. Stoletá Britka sází na marmeládu a čtyřicet cigaret denně. Zpomalit stárnutí se lidé pokoušeli v každé době a dnes je z touhy po dlouhověkosti miliardový byznys. Můžeme se stáří vzepřít, nebo si kupujeme jen iluzi? Odpovědi hledá magazín Víkend DNES.

Forever young, zpívala v roce 1984 ve světovém hitu skupina Alphaville. O pár let později tento song s českým textem Být stále mlád nazpíval Karel Gott. Vyhladit vrásky v obličeji, zbavit se povislých rysů, doplnit chybějící zuby, pozvednout prsa, mít schopnost dosáhnout a udržet erekci… Kdo by ve stáří nechtěl být fakticky stále mlád?

I když dnes často slyšíme, že nikdy v dějinách lidstva nebyl kult mládí tak silný jako nyní, lidé se v každé době snažili zastavit čas a zůstat mladí. Šli na to nejrůznějšími způsoby – pili elixíry mládí z bylin, drželi diety, nechávali na sebe patlat mastičky.

Cílem dlouhověkosti by mělo být především přidat
víc let kvalitního života, ne podřídit celý život strachu ze stárnutí.

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