1. Začněte u sebe
Řešení dětské obezity se netýká jen samotného dítěte, ale celé rodiny. Děti se odmalička učí napodobováním, odkoukáváním. Proto je v tomto případě tak důležité jít dítěti správným příkladem. A to hned odmala. Pokud uvidí na vašem talíři pravidelně zeleninu a ovoce, bude chtít samo díky přirozené dětské zvídavosti ochutnávat.
2. Jezte celá rodina pravidelně
Jedním z důvodů nadváhy a obezity může být nepravidelnost v jídle. Při vynechávání snídaně a svačin, pak může přijít velký hlad a člověk sní najednou velké množství jídla. Přejídá se, sní častěji i nezdravé, tučné potraviny a kila postupně letí nahoru. I proto je pravidelnost v jídle důležitá – organismus si zvykne na určitý režim, máte čas si promyslet jednotlivé chody, postupně je pak zautomatizujete a budete i méně sahat po kalorických pochutinách. A svou hmotnost lépe udržíte v mezích.
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To platí i u dítěte. Tam je pravidelnost v jídle obzvlášť důležitá – jeho organismus se stále vyvíjí, a navíc ho pravidelností učíte, jak by se mělo stravovat, a utváří si tak vhodnější stravovací návyky do budoucna. Samozřejmostí je, aby takto fungovala celá rodina.
Důležité je také udělat si na jídlo dostatek času, jíst společně a v klidu u jídelního stolu, nikam nespěchat. To platí pro malé i velké potomky. A všichni by samozřejmě měli u jídla odložit mobilní telefon, neměli by ani sledovat televizi, ale věnovat se jen a jen jídlu. Samozřejmostí by měla být i pestrost jídelníčku – nejmenší děti si na nové chutě vždy chvíli zvykají, tak jim dejte čas a šanci. A rozhodně by na talířích nikdy nemělo chybět čerstvé ovoce a zelenina. Děti mají rády barevné pokrmy, tak toho využijte, právě kouzlení s barevnou zeleninou i ovocem vám v tom může pomoci.