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Deset otázek, na které se možná stydíte zeptat gynekologa. Známe odpovědi

  4:00
Únik moči, bolest při sexu, nepravidelná menstruace nebo ztráta chuti na milování. O některých potížích se ženám nemluví snadno, jiné zase nevědí, zda jsou ještě normální. Odborníci odpovídají na deset častých otázek o ženském zdraví, které možná napadly i vás.
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Na preventivní prohlídku ke gynekologovi bychom měly chodit pravidelně, přesto se při návštěvě často nestihneme zeptat na všechno, co nás zajímá. O některých intimních tématech se navíc nemluví snadno a otázky nás mnohdy napadnou až poté, co z ordinace odejdeme.

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S věkem se navíc mění nejen naše tělo, ale i problémy a pochybnosti, které řešíme. Přečtěte si odpovědi gynekologů na deset nejčastějších otázek o ženském zdraví, které ženy řeší v různých obdobích života.

1. Občas mívám únik moči. Co s tím dělat?

Inkontinence, tedy samovolný únik moči, by se měla začít řešit pokud možno co nejrychleji – pak je totiž vyšší šance na její bezproblémové vyléčení. Váš lékař nejprve zjistí, zda jde o hormonální záležitost, nebo případně o problém močového měchýře či pánevního dna. Nové metody, jako je třeba vaginální laser, jsou při počínající inkontinenci opravdu účinné.

2. Odkdy má smysl mamografie?

V Česku mají ženy od 45 let nárok na screeningovou mamografii hrazenou z veřejného zdravotního pojištění jednou za dva roky. Mamografie dokáže zachytit i velmi časné změny v prsní tkáni, které ještě nemusí být hmatné.

Mamograf, strašák žen? Lékař vyvrací mýty o této metodě

U mladších žen, zejména do 40 let, bývá při vyšetření prsů často první volbou ultrazvuk. U žen mezi 40 a 45 lety se vhodná metoda volí individuálně podle věku, typu prsní tkáně a případných obtíží. Ultrazvuk může mamografii také doplnit, například u žen s hutnou prsní žlázou, není však její automatickou náhradou.

29. května 2013

Operace a vyšetření

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