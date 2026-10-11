Na preventivní prohlídku ke gynekologovi bychom měly chodit pravidelně, přesto se při návštěvě často nestihneme zeptat na všechno, co nás zajímá. O některých intimních tématech se navíc nemluví snadno a otázky nás mnohdy napadnou až poté, co z ordinace odejdeme.
S věkem se navíc mění nejen naše tělo, ale i problémy a pochybnosti, které řešíme. Přečtěte si odpovědi gynekologů na deset nejčastějších otázek o ženském zdraví, které ženy řeší v různých obdobích života.
1. Občas mívám únik moči. Co s tím dělat?
Inkontinence, tedy samovolný únik moči, by se měla začít řešit pokud možno co nejrychleji – pak je totiž vyšší šance na její bezproblémové vyléčení. Váš lékař nejprve zjistí, zda jde o hormonální záležitost, nebo případně o problém močového měchýře či pánevního dna. Nové metody, jako je třeba vaginální laser, jsou při počínající inkontinenci opravdu účinné.
2. Odkdy má smysl mamografie?
V Česku mají ženy od 45 let nárok na screeningovou mamografii hrazenou z veřejného zdravotního pojištění jednou za dva roky. Mamografie dokáže zachytit i velmi časné změny v prsní tkáni, které ještě nemusí být hmatné.
|
Mamograf, strašák žen? Lékař vyvrací mýty o této metodě
U mladších žen, zejména do 40 let, bývá při vyšetření prsů často první volbou ultrazvuk. U žen mezi 40 a 45 lety se vhodná metoda volí individuálně podle věku, typu prsní tkáně a případných obtíží. Ultrazvuk může mamografii také doplnit, například u žen s hutnou prsní žlázou, není však její automatickou náhradou.
|
29. května 2013