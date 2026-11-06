O cukrovce 2. typu, jež souvisí s obezitou a nezdravým životním stylem, se hovoří jako o epidemii, či dokonce pandemii. Není to přehnané?
Přehnané to asi není. Na diabetes se nemůžeme dívat izolovaně. Touto nemocí trpí 10 % populace, ale pak existuje ještě stejně velká skupina prediabetiků, kteří mají předpoklady k tomu, aby u nich diabetes vznikl v budoucnosti. Takže 20 % populace může mít metabolické problémy. A toto číslo od 60. let, kdy se v České republice začaly sledovat údaje o výskytu cukrovky, stále roste. Jediná výjimka byla v roce 2021 během covidu, kdy nebyla dostupná diagnostika. Hned další rok, když se otevřely ambulance praktických lékařů, se výskyt diabetu 2. typu vrátil k předchozímu trendu. Ovšem otázka je, zda tato nemoc bude ohrožovat jenom 21. století. V tuto chvíli se totiž poměrně výrazně blížíme účinným farmakoterapeutickým řešením, jež dokážou pomocí léků dostat cukrovku pod kontrolu. A zvládnou i remisi, tedy ústup diabetu, kdy pacienta vrátíme do metabolicky zdravějšího stavu. Dokonce i remisi prediabetu, kdy se metabolicky rizikový člověk dostane svými parametry na úroveň podstatně zdravějších lidí.
V České republice máme asi milion diabetiků a na komplexní zdravotní péči o tuto skupinu pacientů se ročně vynakládá přes 126 miliard korun. A to je asi pětina rozpočtu celkového zdravotního pojištění.