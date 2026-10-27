Čím lidé sladili před cukrem?
Je těžké mluvit o období „před cukrem“, jelikož sladká cukrová šťáva pocházející z cukrové třtiny se vedle medu vyskytovala už ve starověké jihovýchodní Asii a Indii. Tam byla cukrová třtina známá už zhruba šest tisíc let před naším letopočtem. Také míza z některých stromů je sladká – typicky z javoru. Ale i z břízy a v tropických zemích z palmy.
Šťáva ze stromů provázela zřejmě člověka stejně jako med už v předhistorických dobách. Vnímání sladké chuti máme vrozené, rozeznáváme pět chutí (sladká, slaná, kyselá, hořká a umami, což v japonštině znamená „lahodná chuť“ a jde o lehce pikantní chuť, kterou vnímáme díky přítomnosti kyseliny glutamové v potravinách, jako jsou zralá rajčata, sýry, maso nebo sójová omáčka, pozn. red.), přičemž sladká chuť signalizuje, že zdroj potravy obsahuje zdroj energie. Sladilo se tedy šťávou ze stromů i rostlin. Jedna z nich pocházela z cukrové třtiny, která se ze starověké Indie dostala do arabských zemí a později do Evropy. Samotné slovo cukr ostatně pochází z indického šakara a přes perštinu se posunulo k arabskému základu sukkar (podobně jako Zucker, sugar, sucre, sacharóza a sacharidy, pozn. red.).
Ve Skandinávii bylo ještě nedávno poměrně běžné, že děti dostaly sladkosti jednou za týden. A my bychom to měli doporučit zrovna tak.