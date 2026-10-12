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Co znamená bolest svalů? Někdy je běžná, jindy může varovat


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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Stačí první hodina v posilovně po dlouhé pauze, víkendová práce na zahradě nebo delší výlet – a druhý den se každý schod promění v malou zkoušku odhodlání. Jindy se však svaly ozvou bez zjevné příčiny. Podle toho, kdy bolest začala, kde ji cítíme a co ji doprovází, lze odhadnout, zda potřebujeme jen několik dnů zvolnit nebo se poradit s lékařem.

Bolest po námaze přichází se zpožděním

Typická bolest po nezvyklé zátěži se většinou neobjeví během cvičení, ale až za několik hodin. Nejsilnější bývá za jeden až tři dny a poté postupně ustupuje. Odborně se jí říká opožděná svalová bolest neboli DOMS.

Často nás potrápí po pohybech, při nichž se sval pod napětím prodlužuje: po běhu z kopce, dřepech nebo pomalém spouštění činky. Provází ji citlivost, ztuhlost a dočasně také menší síla či rozsah pohybu. Na vině není kyselina mléčná, jak se dříve tradovalo. Ta se po zátěži odbourá mnohem dříve, než svaly začnou bolet.

Roli hraje mikroskopické poškození zatížených struktur a následná zánětlivá reakce, která je součástí opravy a přizpůsobování svalu. Jakmile si tělo na stejnou zátěž zvykne, další trénink už zpravidla tak bolestivý není.

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Znamená to, že co bolí, to sílí? Přiměřeně zatížený sval může časem zesílit a zvětšit se. Bolest ale není měřítkem kvality tréninku ani podmínkou růstu. Lze cvičit účinně a druhý den vstát bez obtíží. Naopak snaha vyvolat při každém tréninku co největší bolest může zhoršit techniku, omezit další pohyb a zvýšit riziko úrazu.

Vztah mezi bolestí a růstem svalů zkoumala už studie vědců z Univerzity v São Paulu v Brazílii a McMasterovy univerzity v Kanadě z roku 2016. U deseti mladých mužů sledovali během deseti týdnů silového tréninku poškození svalů, jejich bolestivost a růst svalových vláken. Největší poškození i bolestivost zaznamenali v prvním týdnu. Po deseti týdnech byla svalová vlákna větší, ačkoli pozdější tréninky vyvolávaly podstatně menší poškození a bolest. Výsledky malé studie nelze zobecňovat, podporují však závěr, že výrazná bolest není podmínkou růstu svalů.

Náhlá bolest může upozornit na poranění

Jinou zprávu vysílá ostrá bolest, která se objeví přímo při pohybu. Může jít o natažení nebo natržení svalu, zvlášť pokud ji doprovází otok, modřina, pocit prasknutí či nemožnost sval běžně použít. V takové chvíli aktivitu ukončete.

30. září 2021

Poraněné místo první dny šetřete a při otoku krátce chlaďte přes tenkou látku. Silné protahování i pokus bolest „rozcvičit“ mohou stav zhoršit. Rozsáhlejší poranění patří k lékaři. U běžné bolesti po námaze úplná nehybnost nutná není. Lehká chůze nebo šetrné rozhýbání mohou ztuhlost zmírnit, stejnou svalovou skupinu však znovu intenzivně nezatěžujte.

Pomoci může teplo, jemná masáž a dostatek spánku. Nesnažte se bolest potlačit analgetiky, abyste mohli pokračovat v tréninku. Nejspolehlivější obranou před výraznou bolestí je zvyšovat zátěž postupně. Po delší pauze proto nezačínejte tam, kde jste skončili, a nové cviky či delší túru dávkujte s rezervou. Rozcvičení připraví tělo na pohyb, nezaručí však, že se opožděná bolest vůbec neozve. Ani intenzivní protažení po výkonu ji spolehlivě neodvrátí.

Hořčík nevyřeší každou obtíž

Když se ozvou svaly, řada lidí sáhne po hořčíku. Jenže bolest, křeč a slabost nejsou totéž. Křeč je mimovolní stažení svalu, které obvykle během několika minut povolí. Skutečná svalová slabost znamená, že člověk nezvládne pohyb, který dříve dokázal – například vstát ze židle, vyjít schody nebo zvednout paži.

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Každý z těchto problémů může mít jiné příčiny a hořčík není univerzálním řešením. Cochraneův přehled jedenácti studií z roku 2020 jeho významný účinek u klidových křečí starších lidí nepotvrdil. U bolesti po námaze jsou však poznatky jiné. Přehled italských univerzit Magna Graecia a Foro Italico z roku 2024 naznačil, že hořčík může bolest zmírnit. Vycházel však pouze ze čtyř studií se 73 sportujícími lidmi ve věku 19 až 27 let a použité přípravky i dávky se lišily. Výsledek proto nelze vztáhnout na každého, koho bolí svaly. Doplňky volte s ohledem na jídelníček a zdravotní stav, případně po poradě s lékařem či lékárníkem.

Svaly mohou upozornit na nemoc

Když bolí celé tělo, příčina nemusí být ve svalech samotných. Pocit rozlámanosti provází například chřipku a další infekce. Dlouhodobé nebo opakované obtíže se mohou pojit s poruchou štítné žlázy, fibromyalgií, zánětlivými a revmatickými nemocemi či nerovnováhou některých minerálů.

Svalovou bolest mohou vyvolat také léky, mimo jiné statiny snižující cholesterol. Předepsaný přípravek však sami nevysazujte. Lékaři řekněte, kdy potíže začaly a zda se v té době změnil lék nebo jeho dávka.

Kdy svalovou bolest nepřecházet

Lékaře vyhledejte, pokud bolest:

• je silná, vznikla bez zjevné příčiny nebo během několika dnů nepolevuje;

• se vrací či omezuje běžný pohyb;

• doprovází ji horečka, vyrážka, zarudnutí nebo výrazný otok;

• začala po nasazení nového léku nebo změně jeho dávky;

• je spojená se skutečnou svalovou slabostí, nikoli jen neochotou pohnout bolavým svalem.

Okamžitou pomoc vyžaduje velmi silná bolest nebo slabost, zvlášť pokud se přidá tmavá moč, potíže s dýcháním či polykáním nebo pokud obtíže následují po vážnějším úrazu.

Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.

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Témata: Bolest, Lékař, Trénink

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