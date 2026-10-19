Omezení cukru v jídelníčku zkoumají vědci už dlouho, protože přináší lidskému tělu celou řadu zdravotních benefitů. V poslední době je však zdůrazňován především jeho účinek na celkové metabolické zdraví. Ale pomáhá i při hubnutí nebo třeba při potížích s pletí.
Vliv na hladinu glukózy
Pravda je, že vyloučení jednoduchých cukrů ze stravy v první řadě ovlivňuje hladinu glukózy v krvi a inzulinovou rezistenci.
Vyřazení jednoduchých cukrů totiž vede ke stabilizaci hladiny glukózy a snížení rizika hypoglykémie nebo hyperglykémie. A stabilní hladina glukózy je podmínkou zlepšení citlivosti těla na inzulin, což je klíčové v prevenci diabetu.
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Funguje to i na srdce. A nejen to!
Snížení konzumace cukru je rovněž rozhodující v souvislosti s kardiovaskulárními onemocněními. Odborníci potvrzují, že omezení této „suroviny“ může vést k zlepšení zdraví srdce.
Mezi mechanismy, které za tímto jevem stojí, patří snížená chuť k jídlu, lepší kontrola hladiny glukózy v krvi a zmírnění zánětu v těle. Lidé, kteří omezují cukr, ale často zaznamenávají i zlepšení dalších zdravotních parametrů, například krevního tlaku nebo hladiny cholesterolu.
Bonus navíc
Stravování bez cukru je také skvělý způsob, jak nastartovat hubnutí. Nejen kvůli tomu, že zrychluje metabolismus. Důvodem je spíše zjištění odborníků, že cukr je hlavní příčinou přibírání na váze.
Kalorie z cukru jsou totiž takzvané prázdné kalorie, které poskytují jen velice málo cenných živin. Vysoká hladina glukózy navíc stimuluje slinivku břišní ke zvýšení sekrece inzulinu, což způsobuje, že tělo ukládá tuk, místo aby ho používalo jako palivo.
Cukr ovlivňuje i kvalitu pleti
Může za to proces zvaný glykace. Molekuly cukru v těle se při něm navážou na proteiny, jako je kolagen a elastin, a způsobí jejich znehodnocení. Glykace urychluje stárnutí pleti, protože poškozuje její pružnost a pevnost, což vede ke vzniku vrásek a ztrátě mladistvého vzhledu.
Zhřešili jste?
Pohyb je jeden z nejjednodušších triků, jak bojovat s rozkolísanou hladinou glykémie. Krátká procházka po jídle může výrazně zlepšit reakci těla na příjem sacharidů. Svaly během chůze spotřebovávají glukózu z krve, čímž se efektivně zpomaluje vzestup hladiny cukru.
Zmíněný proces narušuje strukturu kolagenu a elastinu, což vede ke ztrátě elasticity a následné povadlé pleti, která vypadá unaveně a ochable. Poškozený kolagen ztrácí svou schopnost regenerace a obnovy, což vede k prohlubování vrásek a jemných linek. Snižuje se i schopnost pleti zadržovat vlhkost a některé produkty glykace mohou ovlivnit proces pigmentace, což vede k tvorbě tmavých skvrn a nerovnoměrného tónu pleti.
Jak se vzdát cukru
Vsadit na jídelníček bez cukru se může zdát náročné, ale existuje mnoho strategií, které tento proces usnadňují. Vyloučit sladkosti ze stravy pomáhají třeba zdravé náhražky sladidel, bylinky nebo některé ovoce.
Abyste si osvojili zdravý životní styl bez jednoduchých cukrů, vyplatí se vyloučit nejen samotný bílý cukr, ale i produkty, které se na první pohled mohou zdát zdravé – například med, agávový a javorový sirup a šťávy z koncentrátu. Také to znamená vyloučení hnědého cukru, třtinového cukru, ječného sladu, kokosového cukru a kukuřičného sirupu.
A co ještě?
Pro efektivní odstranění cukru z jídelníčku se podle odborníků vyplatí postupovat po malých krocích, zpočátku vynecháním nápojů s vysokým obsahem cukru. To zahrnuje nejen uměle slazené pomerančové limonády, ale také kávu a čaj s cukrem. Přírodní minerální voda s ovocem (citronem, limetkou, jahodami nebo malinami) může být dobrou náhradou sladkých nápojů.
Lidé dodržující dietu bez cukru by se také měli snažit konzumovat celozrnné potraviny, ryby, zeleninu, drůbež, ořechy nebo luštěniny. Dieta bez cukru totiž neznamená, že máte ze svého jídelníčku vyloučit všechny sacharidy. Jde hlavně o omezení jednoduchých cukrů (sacharóza, glukóza, fruktóza, maltóza, laktóza, galaktóza), jinak v podstatě „jen“ holdujete zdravému a vyváženému jídlu.
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Co je dobré si pamatovat
Při snaze omezit cukr se vyplatí pořádně číst etikety! Mnoho průmyslově vyrobených potravin je totiž kromě umělých konzervantů a dochucovadel také plných cukru. Aktuální výzkumy odhadují, že až 75 % zpracovaných výrobků určených ke konzumaci obsahuje přidaný cukr.
Kromě klasických sladkých pochutin, jako jsou čokoládové sušenky, slazené limonády, energetické nápoje či želatinové bonbony, se přidaný cukr vyskytuje také v mléčných výrobcích, salátových dresincích, pečivu, ale bohužel často i ve výrobcích spadajících do kategorie „fitness“. Proteinový pudink, ochucená ovesná kaše v papírovém sáčku či kupované müsli často obsahují stejně, někdy však i více přidaného cukru než klasická mléčná čokoláda.
Obecně platí pravidlo, že čím kratší zápis složení potravina má, tím se pravděpodobnost výskytu přidaných látek snižuje.
Co jste nejspíš netušili
Při konzumaci potravin, které jsou plné přidaného cukru, se nám do těla uvolňuje dopamin, jinak přezdívaný také jako hormon štěstí. Neustupující, a především velmi intenzivní chuť na sladké je projevem závislosti na cukru, která může mít své kořeny i v naší genetické výbavě. V lidské DNA se nacházejí genetické varianty, které ovlivňují citlivost receptorů. Některé z těchto variant mohou umocňovat požitek z konzumace sladkých nebo slazených potravin, zatímco jiné mohou citlivost snížit, což také vede k větší konzumaci cukru, aby byl požitek zaručen.
Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.