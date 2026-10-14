Když člověk zhubne, nejdříve si všimne štíhlejší postavy. Mnohem zajímavější věci se ale dějí v organismu. Tuk totiž nemáme pouze pod kůží. Ukládá se také hluboko v břišní dutině kolem vnitřních orgánů a může se hromadit přímo v játrech, svalech či slinivce. Právě viscerální a takzvaný ektopický tuk souvisí s mnoha metabolickými problémy.
Dobrá zpráva je, že při hubnutí začínají ubývat i tyto tukové zásoby. Zdravotní změny se proto mohou objevit dříve, než je proměna postavy na první pohled dramatická.
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Je dobré si uvědomit, že pět shozených kilogramů neznamená totéž pro člověka vážícího 70 a 120 kilogramů. Lékaři proto účinky hubnutí posuzují především podle procenta původní hmotnosti.
Americká diabetologická asociace ve svých doporučeních pro rok 2026 uvádí, že zdravotní přínosy jsou odstupňované. Už úbytek 5 až 7 procent hmotnosti může zlepšit glykemii, krevní tlak a krevní tuky, při zhubnutí nad 10 procent bývají přínosy větší.
Následující kilogramové hranice proto berte jako názorný příklad toho, co se může při postupném hubnutí v organismu odehrávat, nikoli jako přesné předěly platné pro každého.
Proč není 10 kilo jako 10 kilo
U člověka vážícího 70 kg představuje úbytek 10 kg více než 14 procent původní hmotnosti. U člověka se 120 kg je to něco přes osm procent. Proto lékaři sledují především procentuální úbytek hmotnosti, nikoli samotný počet shozených kilogramů.
Příklad: