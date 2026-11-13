Většina z nás věnuje nehtům pozornost především při manikúře nebo ve chvíli, kdy se začnou lámat či třepit. Jejich vzhled však může prozradit mnohem víc než jen to, jak o ně pečujeme. Některé změny totiž mohou souviset nejen s kožními potížemi, ale také s nedostatkem některých živin nebo onemocněním vnitřních orgánů.
„Nehty mohou skutečně odrážet celkový zdravotní stav. Například výrazně vyklenuté nehty a rozšířené konečky prstů, takzvané paličkovité prsty, mohou doprovázet některá chronická onemocnění plic či srdce. Bělavé zbarvení nehtů se může vyskytovat u onemocnění jater nebo ledvin,“ vysvětluje lékařka Kristína Balko z Dermatologického centra Anděl.
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Zároveň však upozorňuje, že samotný vzhled nehtů ke stanovení diagnózy nestačí. „V běžné dermatologické praxi se častěji setkáváme se změnami na nehtech, které vznikají jejich mechanickým poškozením, stárnutím nebo jako projev jiných kožních onemocnění.“
S přibývajícím věkem se například mohou objevovat podélné rýhy, nehty bývají křehčí a jejich růst se může zpomalovat. Takové změny obvykle nejsou důvodem k obavám. Jiné projevy už ale stojí za pozornost.
Americká akademie dermatologie (AAD) upozorňuje na dvanáct změn nehtů, které by měl v případě podezření na onemocnění posoudit dermatolog. Jak vypadají a co mohou signalizovat?
1. Tmavý pruh pod nehtem
Tmavě hnědý nebo černý podélný pruh může vzniknout z různých příčin. Někdy jde o neškodnou pigmentaci, jindy může být důsledkem poranění, zánětu nebo užívání některých léků. Vzácně však může upozornit na melanom nehtové jednotky.
„Podezřelý je zejména nově vzniklý pruh na jediném nehtu, který se postupně rozšiřuje, má nepravidelné nebo neostré okraje a více barevných odstínů. Varovné je také takzvané Hutchinsonovo znamení, tedy šíření pigmentace z nehtu i na okolní kůži,“ upozorňuje dermatoložka.
Melanom pod nehtem je poměrně vzácný, jeho včasné odhalení je však důležité. Pokud se tmavý pruh nově objeví nebo mění svůj vzhled, je vhodné co nejdříve podstoupit dermatologické vyšetření. Lékař může využít dermatoskop a v některých případech doporučit i biopsii.
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2. Nehet se odděluje od nehtového lůžka
Pokud se část nehtu začne odchlipovat od lůžka, obvykle získá bělavé zbarvení. Tento stav se odborně nazývá onycholýza.
Může vzniknout po úrazu, agresivní manikúře nebo opakovaném mechanickém namáhání, ale také při plísňové infekci či lupénce. Někdy souvisí i s poruchami štítné žlázy.
Pokud se nehet odchlipuje bez zjevné příčiny, změna se zvětšuje nebo postihuje více nehtů, je vhodné vyšetření dermatologem.