Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Co o zdraví prozradí nehty? 12 změn, před kterými varují dermatologové

Petra Barochová
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Tmavý pruh, drobné důlky, žluté zbarvení nebo nezvykle zakřivené nehty. Některé změny jsou neškodné, jiné mohou upozornit na kožní onemocnění, nedostatek železa, ale také rakovinu. Kterých dvanácti příznaků bychom si měli všímat a kdy už raději navštívit dermatologa?
Část 1/5
Ilustrační fotografie

Většina z nás věnuje nehtům pozornost především při manikúře nebo ve chvíli, kdy se začnou lámat či třepit. Jejich vzhled však může prozradit mnohem víc než jen to, jak o ně pečujeme. Některé změny totiž mohou souviset nejen s kožními potížemi, ale také s nedostatkem některých živin nebo onemocněním vnitřních orgánů.

„Nehty mohou skutečně odrážet celkový zdravotní stav. Například výrazně vyklenuté nehty a rozšířené konečky prstů, takzvané paličkovité prsty, mohou doprovázet některá chronická onemocnění plic či srdce. Bělavé zbarvení nehtů se může vyskytovat u onemocnění jater nebo ledvin,“ vysvětluje lékařka Kristína Balko z Dermatologického centra Anděl.

Nehty mohou varovat před nemocí. Upozorní na rakovinu, cukrovku i infarkt

Zároveň však upozorňuje, že samotný vzhled nehtů ke stanovení diagnózy nestačí. „V běžné dermatologické praxi se častěji setkáváme se změnami na nehtech, které vznikají jejich mechanickým poškozením, stárnutím nebo jako projev jiných kožních onemocnění.“

S přibývajícím věkem se například mohou objevovat podélné rýhy, nehty bývají křehčí a jejich růst se může zpomalovat. Takové změny obvykle nejsou důvodem k obavám. Jiné projevy už ale stojí za pozornost.

Americká akademie dermatologie (AAD) upozorňuje na dvanáct změn nehtů, které by měl v případě podezření na onemocnění posoudit dermatolog. Jak vypadají a co mohou signalizovat?

Lupénka na nehtech
Dalším místem, kde můžete mít melanom, je nehet.
Koilonychie neboli lžičkovité nehty se projevuje ztenčením nehtové ploténky, prohloubením jejího středu a zvednutými okraji. Nehet tak svým tvarem připomíná lžičku.
Onychomykóza neboli plísňová infekce nehtů na poškozených nehtech po gelovém laku.
8 fotografií

1. Tmavý pruh pod nehtem

Tmavě hnědý nebo černý podélný pruh může vzniknout z různých příčin. Někdy jde o neškodnou pigmentaci, jindy může být důsledkem poranění, zánětu nebo užívání některých léků. Vzácně však může upozornit na melanom nehtové jednotky.

„Podezřelý je zejména nově vzniklý pruh na jediném nehtu, který se postupně rozšiřuje, má nepravidelné nebo neostré okraje a více barevných odstínů. Varovné je také takzvané Hutchinsonovo znamení, tedy šíření pigmentace z nehtu i na okolní kůži,“ upozorňuje dermatoložka.

Melanom pod nehtem je poměrně vzácný, jeho včasné odhalení je však důležité. Pokud se tmavý pruh nově objeví nebo mění svůj vzhled, je vhodné co nejdříve podstoupit dermatologické vyšetření. Lékař může využít dermatoskop a v některých případech doporučit i biopsii.

Rakovina kůže není jen podezřelé znaménko. Tyto varovné příznaky nepřehlížejte

2. Nehet se odděluje od nehtového lůžka

Pokud se část nehtu začne odchlipovat od lůžka, obvykle získá bělavé zbarvení. Tento stav se odborně nazývá onycholýza.

Může vzniknout po úrazu, agresivní manikúře nebo opakovaném mechanickém namáhání, ale také při plísňové infekci či lupénce. Někdy souvisí i s poruchami štítné žlázy.

Pokud se nehet odchlipuje bez zjevné příčiny, změna se zvětšuje nebo postihuje více nehtů, je vhodné vyšetření dermatologem.



Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: nehty

Nejčtenější

Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

Slavní, kteří si pozměnili jméno.

Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...

Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin

Na první pohled něžný, téměř éterický model Jane Birkinové odhaloval trochu...

Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...

Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu

Fronta před jednou z pražských prodejen na Jungmannově náměstí po snížení cen...

Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...

Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět

Slavní, o kterých se mluví.

O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....

Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně

Na premiéře filmu Pillion v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec...

Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...

Vyjděte s kůží na trh. Nadčasový a elegantní materiál se neomrzí

Pokud nepatříte mezi milovnice sukní, přesto dáváte ráda svou ženskost na odiv,...

Kůže ve své přírodní i syntetické podobě je pro nadcházející nevlídné období jako stvořená. Navíc jí extrémně sluší čokoládově hnědá barva, která je v aktuální sezóně žhavým trendem. Pozvěte si ji do...

13. listopadu 2026

Co o zdraví prozradí nehty? 12 změn, před kterými varují dermatologové

Ilustrační fotografie

Tmavý pruh, drobné důlky, žluté zbarvení nebo nezvykle zakřivené nehty. Některé změny jsou neškodné, jiné mohou upozornit na kožní onemocnění, nedostatek železa, ale také rakovinu. Kterých dvanácti...

13. listopadu 2026

Každý desátý člověk v Česku věří, že má modrou krev, míní genealožka

Genealožka Markéta Grygarová

Nudné tabulky a prach starých matrik? Genealogie rozhodně nemusí být unylá záležitost. Pátrání po rodinných kořenech totiž často zpestří řada zajímavých příběhů. „Člověk musí být na začátku hodně...

13. listopadu 2026

KVÍZ: Černá kočka i pátek třináctého. Otestujte se v kvízu, jak umíte vzdorovat smůle

Ilustrační snímek

Pátek třináctého nám nahání husí kůži už po generace, ale co když je ve světě všechno úplně jinak? Proč Italové blednou při pohledu na sedmnáctku a co znamená, když potkáte dvě jeptišky? Otestujte se...

vydáno 13. listopadu 2026

Tancem muži dříve upevňovali své postavení ve vsi. Ukazovali kuráž, líčí etnoložka

Premium
Daniela Stavělová (72) přes 30 let působí v Etnologickém ústavu Akademie věd.

Lidový tanec nebyl jen náhodnou směsicí kroků padnoucích do rytmu. „Na parketu se mladí lidé učili, jak si ve vztahu správně dělit role a vyvažovat energii. Muži si díky němu upevňovali i své...

12. listopadu 2026

Vosí pas a křivky, které berou dech. Sexy modelka pobláznila miliony fanoušků

Kráska na svém vzhledu buduje celou svou slávu.

Jailyne Ojeda Ochoa je americká modelka, podnikatelka, televizní osobnost a influencerka mexického původu. Proslavila se především svými výraznými křivkami, propagací fitness a životního stylu na...

12. listopadu 2026  8:38

Proč máme neustále chuť na sladké? Čtyři důvody, které vás možná překvapí

Ilustrační fotografie

Dortík, čokoláda, bonbony nebo zmrzlina. Chuť na sladké nás někdy přepadne tak silně, že jí jen těžko odoláváme. Ne vždy je ale za touhou po cukru obyčejná mlsnost. Někdy ji vyvolává stres, únava,...

12. listopadu 2026

Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně

Na premiéře filmu Pillion v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec...

Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...

12. listopadu 2026

Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu

Fronta před jednou z pražských prodejen na Jungmannově náměstí po snížení cen...

Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...

12. listopadu 2026

Některé dívky by obětovaly čtvrtinu své inteligence za krásu, říká šéf kosmetické firmy

Premium
Jano Hlaváč vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické a v...

Jen jedna z padesáti žen se považuje za krásnou. A čtvrtina dívek by dokonce obětovala rok svého života za ideální vzhled. Takové jsou výsledky průzkumu společnosti Dove. „Zahájili jsme kampaň, v níž...

11. listopadu 2026

Čím uhranula Ameriku? Módní styl slovenské zpěvačky Adély je nepřehlédnutelný

Esprit
Adela vystupuje na pódiu Gallery Stage na festivalu v Readingu, 2026

Dvaadvacetiletá hudebnice Adéla právě dobývá Ameriku. S debutovým albem Prima obsadila žebříčky hitparád a vystoupením v The Tonight Show Jimmyho Fallona se zařadila mezi nejvýraznější tváře...

11. listopadu 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Kruhové náušnice nikdy nevyjdou z módy. Které budou slušet právě vám?

kruhové náušnice, Silvego.cz

Někdy stačí jediný šperk, aby i jednoduchý outfit získal úplně jiný náboj. Kruhové náušnice patří mezi nadčasové doplňky, které sluší ženám v každém věku. Drobné kroužky podtrhnou přirozenou...

11. listopadu 2026  13:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.