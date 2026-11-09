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Čistíte si zuby dvakrát denně? Proč to pro zdravý úsměv nemusí stačit

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Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...

Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud vody k efektivnímu čištění mezizubních prostor i citlivých dásní | foto: Philips

Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...
Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...
Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...
Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...
6 fotografií
Podívejte se na svou dlaň. Právě tak velkou plochu může v ústech zabírat skrytý zánět dásní. Během života se s tímto problémem potýká 80 až 90 % dospělých (1), přesto jeho počáteční příznaky snadno přehlédneme. Jedním z důležitých kroků k zdravějším dásním je důkladné čištění mezizubních prostor. Jak si ho usnadnit bez zbytečného trápení?

Stojíte před zrcadlem – v jedné ruce nit, ve druhé mezizubní kartáček – a bojujete s těsnými mezerami i citlivými dásněmi? Krásný a zdravý úsměv je nejlepší vizitkou, ale cesta k němu nemusí připomínat anatomický tělocvik. Poctivě čistíte, dech je svěží a na první pohled vypadá vše v pořádku. Jenže to, co vidíte v zrcadle, neukazuje celý obrázek.

I čisté zuby mohou mít svá slepá místa

Zuby se mohou lesknout čistotou, a přesto mezi nimi zůstávají místa, na která běžný kartáček nestačí. Při běžném čištění totiž můžeme minout až 30 % povrchu chrupu. Jde především o hůř dostupné mezizubní prostory a místa podél linie dásní, kam se vlákna dostávají jen obtížně. Zubní plak i drobné zbytky jídla se tam mohou nerušeně hromadit, aniž bychom si toho při pohledu do zrcadla všimli. Časem tak mohou zvyšovat riziko vzniku zubního kazu i zánětu dásní.

Náhle pak může přijít chvíle, kdy dásně začnou krvácet. Člověk už tuší, že něco není v pořádku, ale místo důkladnějšího čištění může nastoupit opatrná taktika vyčkávání: Co když jsem jen příliš tlačil na kartáček nebo si dáseň poškrábal? Krvácení přece může samo odeznít... Citlivému místu se pak raději vyhne, aby dásně ještě víc nedráždil. Jenže tím se zubní plak neodstraní a potíže mohou přetrvávat. Krvácení není důvod mezizubní hygienu vzdát, ale signál, že je potřeba čistit zuby šetrně a pravidelně. Pokud se však stav nelepší, je vhodné poradit se se zubním lékařem nebo dentální hygienistkou.

Mezizubní péče má více podob

Jak tedy na mezizubní hygienu, aby byla účinná, ale zároveň šetrná k citlivým dásním? Dentální nit i mezizubní kartáčky jsou osvědčenými pomocníky, které mají v ústní hygieně své místo. Aby dobře sloužily, je důležité zvolit vhodné pomůcky a osvojit si správnou techniku. Velikost mezizubních kartáčků se může lišit podle konkrétních prostorů a u rovnátek nebo zámečků je potřeba věnovat čištění ještě větší pozornost.

Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...

Pro ty, kdo hledají způsob, jak si každodenní péči usnadnit, může být praktickým řešením také ústní sprcha. Cíleným proudem vody pomáhá proplachovat mezizubní prostory a další hůře dostupná místa. Podle konkrétních potřeb může sloužit buď coby doplněk běžné hygieny, nebo jako pohodlná alternativa při hledání rutiny, kterou zvládnete dodržovat pravidelně.

Jak funguje vodní tryska

Přenosná ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá systém Quad Stream, který rozděluje proud vody do tvaru písmene X. Díky tomu pokryje větší plochu najednou a pomáhá čistit mezizubní prostory i linii podél dásní – jemný proud vody dosahuje do hloubky až 6 mm pod linií dásní2, kde se usazuje zubní plak. Jde o bezdrátový akumulátorový model, který na jedno nabití vydrží až 40 dní3, takže se skvěle hodí pro každodenní používání doma i na cestách.

Spojení cíleného proudu vody s ergonomickým tvarem trysky dokáže šetrně odstranit až 99 % zubního plaku pod linií dásní4. Přístroj je navíc až dvakrát účinnější při odstraňování zubního plaku než mezizubní kartáčky a prokazatelně přispívá ke zlepšení stavu dásní již během dvou týdnů používání5. „Vodní paprsek je přitom velmi šetrný, což oceňují jak lidé s citlivými dásněmi, tak ti, kteří nosí rovnátka,“ doplňuje Lenka Malíková, dentální hygienistka z parodontologické ordinace.

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

  • Technologie Quad Stream: Tryska ve tvaru X pomáhá čistit mezizubní prostory i linii podél dásní.
  • 2 režimy a 3 stupně intenzity: Režim Clean pro každodenní péči a Deep Clean s pulzujícím proudem.
  • Nabíjení: Konektor USB-A a akumulátor s výdrží až 40 dní na jedno nabití.
  • Nádržka: Objem 250 ml vystačí přibližně na 60 sekund používání.
  • Balení: Obsahuje dvě trysky – Quad Stream a standardní – a cestovní pouzdro.

Podrobné informace o přístroji Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 najdete na oficiálních stránkách.

Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...

Praktická volba pro každodenní péči

Nové návyky se nejsnáze ujmou tehdy, když přirozeně zapadnou do toho, co už člověk každý den dělá. Stejně jako si ráno automaticky připraví kávu nebo večer nachystá věci na další den, může si postupně osvojit i důkladnější mezizubní hygienu. Nemusí přitom jít o složitou změnu celého režimu. Podstatné je vybrat si pomůcku, která bude bavit dlouhodobě.

S blížícími se Vánocemi se navíc nabízí ještě jeden pohled: praktický dárek nemusí být jen další věc, kterou si obdarovaný rozbalí a za pár dní odloží. Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 potěší každého, kdo rád zkouší nové technologie, nosí rovnátka nebo chce věnovat větší pozornost svému chrupu.

Ústní sprcha Philips Sonicare 3000 tak může být jedním z tipů, které stojí za zvážení při předvánočních nákupech. Listopadové akce včetně Black Friday pak mohou být příležitostí porovnat aktuální nabídky.

1 Některé dentální edukační materiály přirovnávají celkovou plochu mezizubních prostor k velikosti lidské dlaně. / Podle údajů parodontologických společností a odborných přehledů se se zánětem dásní potýká 80 až 90 % dospělých.
2 V laboratorní studii s tryskou Quad Stream bylo možné ošetřit až 6 mm hluboké parodontální kapsy.
3 Na základě 1 použití ústní sprchy denně po dobu 1 minuty.
4 V laboratorních testech na čištěných místech v porovnání s ručním zubním kartáčkem.
5 Studie provedená ve Spojených státech v roce 2022 zahrnovala 372 účastníků.

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Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...

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