Pohybový aparát představuje velmi složitý soubor kostí, kloubů, svalů, šlach, vazů a fascií, který vám umožňuje chodit, běhat, zvedat věci nebo sportovat, pracuje ale i ve chvílích, kdy prostě jen stojíte nebo sedíte.
Přestože všechny jeho části tvoří dokonale propojený svalový a kosterní systém, jeho fungování si uvědomuje jen málokdo z nás. Pak ale stačí, aby se ozvala namožená záda nebo přetížené koleno, a najednou zjistíte, jak moc ho potřebujete.
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Co znamená bolest svalů? Někdy je běžná, jindy může varovat
Věk za to nemůže
S bolestí pohybového aparátu se během života setkal snad každý. A zdaleka nesouvisí jen s přibývajícími léty, častěji za ní stojí jednostranné zatížení, nedostatek pohybu, dlouhé sezení nebo naopak nezvyklá fyzická aktivita – například „nárazová“ práce na zahradě, náročnější túra, několik hodin strávených na židli u počítače, dlouhá cesta autem nebo třeba celodenní nošení a zvedání dětí.
Kromě toho ale svou roli hraje také tělesná hmotnost, vyšší váha totiž znamená větší mechanickou zátěž zejména pro nosné klouby a páteř.
Hlavně jen neležte
Když vás někde něco píchne nebo zabolí, obvykle nejspíš míváte tendenci postižené místo šetřit. U běžného přetížení ale úplná nečinnost nemusí být vždy tím nejlepším řešením.
Pokud vám to váš zdravotní stav dovolí, raději se hýbejte. Samozřejmě zlehka, s rozumem, můžete se například lehce protáhnout nebo vyrazit na kratší procházku. Ztuhlé svaly totiž často potřebují spíše citlivě rozhýbat než na několik dní úplně vyřadit z provozu.
Jako podpůrnou léčbu a také prostředek k rychlejší úlevě pak můžete využít i různé masti nebo speciální náplasti.
Kdy jít k lékaři?
Bolest po fyzické aktivitě nebo z přetížení není nic nebezpečného a postupně by měla odeznívat. Pokud je ale velmi silná, vznikla po úrazu, provází ji výrazný otok, zarudnutí, brnění, necitlivost nebo slabost, případně se dlouhodobě vrací či zhoršuje, raději na nic nečekejte a vydejte se k lékaři.
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Bolest zad nemusíte jen přetrpět. Tyto změny mohou přinést úlevu
Bolest představuje především signál. Určitě není potřeba se kvůli každému namoženému svalu hned přestat hýbat, ale také byste ji neměli ignorovat. Důležité je naučit se svému tělu naslouchat a rozeznat, co právě potřebuje: Zda uvítá přiměřený pohyb, odpočinek a regeneraci nebo cílenou péči o místo, které jste tentokrát zatížili o něco více.
Co může pomoci
Mast, osvědčená klasika
Při jejich výběru je dobré nenechat se zlákat jen líbivým obalem, ale zaměřit se v první řadě na to, co je uvnitř a které účinné látky mast opravdu obsahuje. K tradičním, generacemi prověřeným pomocníkům patří například arnika nebo kostival lékařský.
Náplast, praktická alternativa
Také u náplastí je ale dobré věnovat pozornost jejich složení. Vedle tradičních bylinných ingrediencí se stále častěji využívá i CBD, přirozený kanabinoid z konopí, který pomáhá v místě působení zklidnit napětí a nepohodlí, a to naprosto bezpečně, bez sebemenších omamných účinků.
Článek vznikl pro časopis Tina.