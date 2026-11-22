Možná to znáte. Po probuzení potřebujete chvíli, než se rozhýbete. Při cestě ze schodů se připomene koleno a po delší procházce cítíte kyčle ještě druhý den. Tělo si říká o pozornost, kterou mu v každodenním shonu někdy zapomínáme věnovat.
Podobné obtíže se netýkají jen seniorů. Mohou provázet i aktivní čtyřicátníky, rekreační sportovce a lidi, kteří se zotavují po úrazu. Vhodně zvolená péče může pomoci, abychom se pohybovali s větší lehkostí a dál se věnovali tomu, co máme rádi.
V Lázních Teplice k tomu podle zdravotního stavu využívají přírodní termální vodu, fyzioterapii a další léčebné procedury.
Od koupelí po masáže: co může doplnit váš léčebný program?
Konkrétní výběr závisí na zdravotním stavu, zvoleném pobytu a lázeňském domě. Některé léčebné procedury vyžadují lékařskou konzultaci.
S jakými obtížemi vám pomohou v lázních?
Lázně Teplice se zaměřují na artrózu kolen, kyčlí i dalších kloubů, chronické bolesti zad a potíže s meziobratlovými ploténkami.
Péči zde nacházejí také lidé s bolestivými šlachami a svalovými úpony nebo ti, kteří se zotavují po úrazech a operacích, včetně výměny kloubu. Podle konkrétních potíží se péče soustředí na zmírnění bolesti, uvolnění ztuhlosti a obnovování síly i pohyblivosti.
U revmatoidní artritidy a dalších zánětlivých onemocnění se léčba plánuje v klidové fázi. Vhodnost konkrétního pobytu a jeho načasování posoudí lékař.
Nechte se nadnést termální vodou
Ve vodě může být pohyb příjemnější. Tělo se nadlehčí a bolavé klouby nemusí nést stejnou zátěž jako na suchu. Právě tohoto účinku využívají v Lázních Teplice, kde je základem léčby přírodní termální minerální voda z pramene Pravřídlo.
Cvičení v termální vodě umožňuje šetrně pracovat na pohyblivosti a využívat přirozený odpor vody k posilování svalů. Teplá voda současně pomáhá uvolňovat svalové napětí a ztuhlost. Vodní léčbu doplňují fyzioterapie, masáže a další léčebné procedury vybírané podle zdravotního stavu.
Pravřídlo
Teplické lázně u svého přírodního termálního pramene vyzdvihují tři složky:
Jak může vypadat váš léčebný pobyt?
Pokud přemýšlíte, jakou podobu by mohla mít péče právě pro vás, můžete se podívat na nabídku léčebných pobytů pro rok 2027. Program Klasik zahrnuje nejméně sedm nocí, lékařskou prohlídku a 21 procedur týdně sestavených podle zdravotního stavu.
Součástí je také ubytování, plná penze a každodenní hodinový vstup do termálních bazénů THERMALIA s výjimkou dne odjezdu.
Pobyt může být začátkem pravidelnější péče, která pokračuje i po návratu: několika vhodnými cviky, přiměřeným pohybem a větší pozorností k tomu, kdy tělo potřebuje zátěž a kdy odpočinek.
Michalův příběh: zpátky k důvěře ve vlastní tělo
Že lázeňská péče patří i do aktivního věku, ukazuje příběh čtyřiačtyřicetiletého Michala. Po operaci páteře strávil tři měsíce téměř bez pohybu. Do Teplic přijel s přáním znovu získat sílu a vrátit se k běžnému životu.
„Zprvu mi cviky nešly,“ přiznává. S pomocí fyzioterapeutů ale postupně poznával, jak správně zapojovat tělo. Cvičení doplňovala termální vodoléčba a další procedury. Nejvíce si oblíbil termální koupel s navazující masáží.
Po několika týdnech podle svého vyprávění cítil, že tělo sílí a bolest ustupuje. Odvážel si také zkušenosti se cvičením, které mohl využít doma. „Věřím, že budu v lepší kondici než před úrazem,“ říká.
Co kloubům nesvědčí a kdy bolest nepřecházet
Na péči z lázní je dobré navázat i doma. Kloubům nesvědčí dlouhé sezení, nárazové přetěžování ani nedostatek regenerace. Jejich kondici ovlivňuje také tělesná hmotnost a následky dřívějších úrazů. Pomáhá přiměřený, pestrý pohyb a postupné zvyšování zátěže.
Za bolestí může stát přetížení svalů a šlach, ale také artróza, zánětlivá artritida či dna. Vyšetření neodkládejte, pokud:
- se bolest vrací, zhoršuje, omezuje běžný pohyb nebo vás budí ze spánku;
- se opakují otoky nebo ranní ztuhlost trvá déle než půl hodiny;
- se obtíže ani po přibližně dvou týdnech domácí péče nezlepšují.
Náhle oteklý, horký a silně bolestivý kloub vyžaduje rychlé vyšetření, zvlášť při horečce. Bez odkladu vyhledejte pomoc také při výrazné bolesti po úrazu, nemožnosti došlápnout nebo změně tvaru kloubu.
Ve spolupráci s Lázněmi Teplice