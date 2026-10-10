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Bolavé koleno může mít příčinu v páteři. Fyzioterapeutka boří mýty o bolestech zad

Silvie Králová
  20:00

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Eva Nováková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Bolestí zad přibývá, přestože nabídka vyšetření a terapií nikdy nebyla bohatší. Důvodem prý může být i to, že lidé často dostávají péči, která je udržuje v roli pacienta a také v přesvědčení, že jejich tělo musí „opravit“ někdo jiný. McKenzieho metoda je založená na aktivním přístupu nemocných. Správně zvolené cviky mohou některým nemocným přinést úlevu už během několika dnů, popisuje fyzioterapeutka Eva Nováková.

„Bylo to pro mě jako rána palicí do hlavy. Pacienti, s nimiž jsme dříve pracovali celé měsíce, byli do dvou dnů bez obtíží. Někteří se přitom s bolestí potýkali i osmnáct let,“ říká Nováková a připouští, že metodě nejdřív nevěřila. Ta přitom dokáže řešit nejen bolavá záda, ale i ramena, kolena nebo kyčle.

Fyzioterapii se věnujete od roku 1985. Jak se za tu dobu proměnil přístup k pacientům s bolestmi zad a nakolik se dnes daří jejich obtíže účinně řešit?
Proměnil se zejména nárůstem počtu pacientů. A z mého pohledu jde hlavně o velmi intenzivní opečovávání, až skoro držení pacienta v zajetí jeho nemoci, aby musel docházet na terapie opakovaně. S tím souvisí i plýtvání zobrazovacími vyšetřeními, která v pacientovi jen utvrzují dojem, že je stav vážný. Mezinárodní doporučené postupy z Belgie, Nizozemska, Francie, USA, Kanady, Velké Británie i Austrálie se přitom u bolestí zad shodují v několika zásadních bodech.

Téměř nic z toho, co jsem se do té doby učila, podle něj neplatilo. Rozhodla jsem se, že tomu nafoukanému arogantnímu Američanovi ukážu, že jeho informace jsou scestné a že takto nelze diagnostikovat ani léčit.

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