„Bylo to pro mě jako rána palicí do hlavy. Pacienti, s nimiž jsme dříve pracovali celé měsíce, byli do dvou dnů bez obtíží. Někteří se přitom s bolestí potýkali i osmnáct let,“ říká Nováková a připouští, že metodě nejdřív nevěřila. Ta přitom dokáže řešit nejen bolavá záda, ale i ramena, kolena nebo kyčle.
Fyzioterapii se věnujete od roku 1985. Jak se za tu dobu proměnil přístup k pacientům s bolestmi zad a nakolik se dnes daří jejich obtíže účinně řešit?
Proměnil se zejména nárůstem počtu pacientů. A z mého pohledu jde hlavně o velmi intenzivní opečovávání, až skoro držení pacienta v zajetí jeho nemoci, aby musel docházet na terapie opakovaně. S tím souvisí i plýtvání zobrazovacími vyšetřeními, která v pacientovi jen utvrzují dojem, že je stav vážný. Mezinárodní doporučené postupy z Belgie, Nizozemska, Francie, USA, Kanady, Velké Británie i Austrálie se přitom u bolestí zad shodují v několika zásadních bodech.
Téměř nic z toho, co jsem se do té doby učila, podle něj neplatilo. Rozhodla jsem se, že tomu nafoukanému arogantnímu Američanovi ukážu, že jeho informace jsou scestné a že takto nelze diagnostikovat ani léčit.