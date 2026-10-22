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Alzheimer se plíží i 20 let, nové léky jsou revolucí, říká neurolog Hort

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Zapomenout jméno herce nebo název filmu ještě neznamená, že člověk trpí Alzheimerovou nemocí. Varovnější je, když se paměť postupně zhoršuje nebo člověk nedokáže propojit dvě informace, které spolu souvisejí. Neurolog, profesor Jakub Hort, upozorňuje, že nemoc se může v mozku rozvíjet i dvě desetiletí, než se projeví první obtíže. Naději přinášejí nové léky, které dokážou její postup zpomalit.

Rozstřel

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Profesor Jakub Hort se dlouhodobě věnuje výzkumu stárnutí mozku a mimo jiné založil také aplikaci Terrapino, která je zaměřená na screening a prevenci Alzheimerovy nemoci. Hned v úvodu Rozstřelu vysvětluje, proč je součástí testu v aplikaci i dotaz na výšku. „Tak tam je to trošku takový chyták. Nejenom výška, ale i váha,“ usmívá se profesor Hort. „Spočítá se body mass index, a když je vysoký, tak to samozřejmě je rizikové.“

Nové léky mohou alzheimera zpomalit na roky, brzy budou i v Česku, říká neurolog

Aplikace, kterou si v úvodu Rozstřelu stáhla i moderátorka Elen Černá, vychází z nejnovějších vědeckých poznatků. Ty se podle Horta neustále aktualizují. „Každý týden, měsíc přicházejí nějaké nové, a tam je snaha je právě začlenit do těch dotazníků,“ vysvětluje neurolog s tím, že cílem je odhadnout, jestli mozek uživatele stárne zdravě, nebo se blíží do rizikového pásma.

Očkování proti chřipce i proti alzheimerovi?

Aplikace se mimo jiné ptá i na vakcinaci proti covidu a chřipce. Podle Horta jde o zjištění, které má své opodstatnění. „Imunitní systém lidí ve vyšším věku je zlenivělý, zpomalený. Když dáme nějakou vakcínu, tak ho tím nastimulujeme,“ říká profesor. „A to pak může pomoci i proti Alzheimerově nemoci nebo dalším neurodegenerativním onemocněním.“

Mobilní aplikace Terrapino je bezplatný nástroj pro prevenci a screening Alzheimerovy choroby a podporu zdraví mozku, vyvinutý společností AlzheimerChain Foundation s.r.o. pod vedením předních českých odborníků.

Jedna z nejtěžších otázek, kterou pacienti řeší, je, kdy je zapomínání ještě normální a kdy už signalizuje problém. „To je jedna z takových největších výzev. Já se s tím setkávám denně,“ přiznává Hort. Podle něj není varovné, když si člověk nemůže vzpomenout na jméno herce nebo filmu. Důležité je něco jiného. „Pokud někdo má pocit, že se zhoršuje oproti tomu, jak na tom byl loni, že je na tom hůře ve vztahu ke svým vrstevníkům, anebo pokud má pocit, že zapomíná spojovat dvě věci dohromady,“ upozorňuje lékař. Právě neschopnost propojit dvě informace – třeba adresu a čas – je podle něj proces, který je zranitelnější a může znamenat, že se něco děje.

Zní to jako sci-fi, ale je to skutečnost. Stačí, abyste promluvili, a ona pozná, zda nemáte Parkinsonovu nebo Alzheimerovu nemoc. Kdo? Umělá inteligence Neurona, na jejímž vývoji se podílí prof. MUDr. JAKUB HORT (52), Ph.D., z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Dvacet let nepozorovaně, deset let klinicky

Alzheimerova nemoc se podle Horta vyvíjí velmi dlouho bez jakýchkoli příznaků. „Začíná již ve středním věku a začíná nepozorovaně, plíživě, kdy se v mozku mění metabolismus některých bílkovin,“ popisuje profesor. „Může se stát, že třeba ve věku 4–50 let se začne ten metabolismus měnit a 20 let se na povrchu nic neděje.“ Teprve po dvaceti letech se objevují první subjektivní obtíže. Pak může trvat rok nebo dva, než se pacient dostane k lékaři. Právě v tom dlouhém bezpříznakovém období vidí velkou příležitost. „Nově se objevily krevní testy, které by to celé zjednodušily a zlevnily a umožnily vyšetřit rizikovou populaci,“ říká s tím, že by se tak dalo zachytit onemocnění dříve, než napáchá nevratné škody.

Zkušený lékař nesleduje pouze výsledky testů. Důležitý může být i způsob, jakým pacient komunikuje a reaguje v neznámém prostředí. Hort popsal například situaci, kdy přijde na vyšetření starší pár. Lékař položí otázku člověku, který si stěžuje na problémy s pamětí, ale ten se místo přímé odpovědi nejprve podívá na svého partnera. Jako by hledal potvrzení, případně očekával, že mu druhý napoví. Takové chování může podle Horta upozornit na nejistotu a potíže s odpovídáním. Samo o sobě ale není důkazem onemocnění. „Lékaři jsou omylní a mohou se splést, a je proto potřeba ty nemocné podrobně vyšetřit,“ zdůraznil profesor.

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Co se děje v mozku a jak fungují nové léky

V mozku postiženém Alzheimerovou chorobou se podle Horta tvoří bílkovina beta amyloid, která se ukládá a postupně narušuje fungování nervových buněk. „A v tu chvíli máme ty první klinické obtíže, poruchy paměti, pozornosti, zpomalení,“ vysvětluje profesor.

Nové léky, které se nyní dostávají do Evropy, cílí právě na tuto bílkovinu. „Jsou to protilátky proti té bílkovině, jsou to infuze a fungují tak, že ji odstraní z mozku,“ popisuje Hort. „Poté, co je odstraněna, už nedochází k narušování činnosti těch nervových buněk, které tam v tu chvíli ještě zůstávají.“ Léčba ale není vhodná pro všechny. „Pokud má někdo dvě kopie jednoho genu, tak není vhodným kandidátem,“ upozorňuje lékař s tím, že rozhoduje genetické vyšetření a také to, zda pacient nemá výrazné cévní změny na mozku. „V České republice bohužel řada lidí cévní změny má.“

Studenti se věnují klientům ostrovského Alzheimer Home při různých aktivitách. Patří mezi ně například společné hraní deskových a karetních her, tvořivé dílny, čtení knih, zpěv i společné procházky.

Nové léky jsou v České republice zatím dostupné pouze pro samoplátce. „My jsme začali tuto léčbu infuzemi dávat prvním samoplátcům, ale probíhají jednání o úhradě,“ říká Hort. „Je naděje, že by ta léčba mohla být třeba v příštím roce hrazená ze zdravotního pojištění.“ Profesor věří, že jde o první vlaštovku. „Ty léky, které přicházejí, jsou pravděpodobně první generace léků a bude následovat druhá, třetí, tak jako v jiných oblastech medicíny,“ dodává.

Křížovky nestačí každému. Někdy je lepší vyrazit ven

Neexistuje jediná univerzální aktivita, která by chránila mozek všem stejně. Záleží na tom, jak člověk žije a co mu v každodenním režimu chybí. Kdo má duševně náročnou práci a po večerech ještě luští křížovky, může podle Horta získat více tím, že přidá pohyb. Člověk, který je naopak fyzicky aktivní, ale tráví volný čas pasivně, může těžit z četby, učení se jazykům nebo jiných činností, které mozek zaměstnávají.

Důležitá je takzvaná kognitivní rezerva. Duševní aktivita může pomoci mozku lépe zvládat změny a poškození, které by se jinak výrazněji projevily v každodenním fungování. Hort proto doporučuje především pravidelnou chůzi, aerobní pohyb, práci na zahradě, setkávání s lidmi a udržování duševní aktivity. „Práce na zahrádce a chataření je pro seniory vlastně ideální, protože tam je fyzická aktivita, a to se ukazuje jako velmi důležité,“ uvedl. Stejně tak je podstatné vyhýbat se nadměrnému pití alkoholu, nadměrnému příjmu kalorií a úrazům hlavy.

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Sociální sítě a mladá generace

Na závěr Rozstřelu se Hort věnoval i vlivu sociálních sítí na mladou generaci. „Náš mozek se vyvinul v době, kdy tady ty sociální sítě a digitální technologie ještě nebyly,“ říká o starších ročnících. „Sociální sítě jsou více nebezpečné pro děti a pro mladé lidi, protože si mozek teprve architekturu a spoje vytváří.“ Podle lékaře nelze vyloučit, že dnešní děti budou v budoucnu náchylnější ke kognitivním onemocněním. „Musíme si počkat, jak to s nimi dopadne. Je zde riziko, že jejich paměťové okruhy a vlastně spoje v mozku budou jiným způsobem formovány a mohou vytvářet nižší rezervu,“ uzavírá profesor Jakub Hort.

Jak by reagoval on sám, kdyby mu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu? Je stařecká demence přirozenou součástí stárnutí? A jakou roli hraje při rozvoji kognitivních onemocnění zánět? I o tom mluví profesor Hort v Rozstřelu.

Hostem Rozstřelu je neurolog Jakub Hort. Tématem je diagnostika a léčba Alzheimerovy choroby a jiných demencí. Pořad moderuje Elen Černá.
Hostem Rozstřelu je neurolog Jakub Hort. Tématem je diagnostika a léčba Alzheimerovy choroby a jiných demencí.
Hostem Rozstřelu je neurolog Jakub Hort. Tématem je diagnostika a léčba Alzheimerovy choroby a jiných demencí.
Hostem Rozstřelu je neurolog Jakub Hort. Tématem je diagnostika a léčba Alzheimerovy choroby a jiných demencí. Pořad moderuje Elen Černá.
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