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Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových cereáliích, kečupu nebo oblíbených nápojích? Podívejte se na dvacet běžných potravin a možná budete překvapeni.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
S medem bychom měli šetřit, protože i když jde o přírodní sladidlo, obsahuje velké množství cukru. Ve 100 gramech tohoto květového medu je 81,7 gramu cukru, což odpovídá přibližně 20 kostkám cukru. Jedna čajová lžička medu (7 g) obsahuje asi 5,7 gramu cukru, tedy zhruba 1,5 kostky.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Jahodový džem patří mezi oblíbené snídaňové pochoutky, ale více než polovinu jeho hmotnosti tvoří cukry. Ve 100 gramech džemu Schwartau Extra Jahoda je 54,3 gramu cukrů, což odpovídá téměř 14 kostkám. Pokud si na pečivo namažete běžnou 20gramovou porci, přijmete přibližně 10,9 gramu cukrů, tedy téměř 3 kostky. Na výrobu 100 gramů džemu bylo použito 50 gramů jahod, přičemž cukr je ve složení uveden hned na druhém místě.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Sušené mango může působit jako zdravá ovocná svačina, ale obsahuje překvapivě hodně cukrů. Ve 100 gramech výrobku je 64,3 gramu cukrů, což odpovídá přibližně 16 kostkám. Jedno 40gramové balení obsahuje 25,7 gramu cukrů, tedy zhruba 6,5 kostky. Většina cukrů pochází přirozeně z manga, jejich koncentrace se však sušením zvyšuje. Výrobek navíc obsahuje přidaný cukr, který tvoří 4,9 % jeho složení.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Ovocná müsli tyčinka může působit jako zdravější svačina, ale obsahuje poměrně hodně cukru. Ve 100 gramech výrobku je 39,2 gramu cukrů, což odpovídá téměř 10 kostkám. Jedna 30gramová tyčinka obsahuje 11,8 gramu cukrů, tedy téměř 3 kostky. Na prvním místě ve složení je glukózový sirup a přidaný cukr obsahuje také jogurtová poleva.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Označení bez lepku rozhodně neznamená, že výrobek neobsahuje cukr. Tyto křupavé čokoládové polštářky mají ve 100 gramech 34 gramů cukru, což odpovídá 8,5 kostky. Běžná 30gramová porce obsahuje 10,2 gramu cukru, tedy přibližně 2,5 kostky. Ve složení je uveden také přidaný cukr, a to v těstě i náplni.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Kečup patří mezi dochucovadla, ve kterých se může skrývat překvapivě hodně cukru. Ve 100 gramech klasického kečupu Heinz je 22,8 gramu cukrů, což odpovídá téměř 6 kostkám. Běžná 20gramová porce obsahuje 4,6 gramu cukrů, tedy přibližně jednu kostku. Pokud si však kečup dopřáváte ve větším množství, příjem cukru rychle narůstá. Cukr je přitom ve složení uveden na třetím místě, hned za rajčaty a octem.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Celozrnné složení a vysoký obsah vlákniny ještě neznamenají, že jde o výrobek s malým množstvím cukru. Ve 100 gramech tohoto čokoládového müsli je 23 gramů cukru, což odpovídá téměř 6 kostkám. Běžná 50gramová porce obsahuje 11,5 gramu cukru, tedy necelé 3 kostky. Ve složení najdeme na druhém místě přidaný cukr a nechybí ani glukózový sirup.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Arašídové máslo bývá považováno za zdravou potravinu, ale ne všechny výrobky mají stejné složení. Arašídový krém Bonne Maman obsahuje 81 % pražených arašídů, ale také přidaný cukr. Ve 100 gramech výrobku najdete 15 gramů cukrů, tedy téměř čtyři kostky. Běžná porce 20 gramů obsahuje přibližně 3 gramy cukrů, což je necelá jedna kostka.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Ovocná kapsička bývá považována za zdravou svačinu pro děti, ale i v ní se skrývá poměrně hodně cukrů. Ve 100 gramech výrobku je 14,9 gramu cukrů, což odpovídá téměř 4 kostkám. Celé 200gramové balení obsahuje 29,8 gramu cukrů, tedy přibližně 7,5 kostky. Výrobek obsahuje 85 procent ovoce v podobě jablečného a meruňkového pyré, ve složení je však uveden také přidaný cukr.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Ochucené jogurty mohou obsahovat překvapivě hodně cukru. Ve 100 gramech jahodového Floriana je podle výrobce 11,5 gramu cukru, což odpovídá přibližně 3 kostkám. Celý kelímek (150 g) obsahuje asi 17,3 gramu cukru, tedy zhruba 4 kostky. Část tvoří přirozeně obsažený mléčný cukr (laktóza), část pochází z přidaného cukru v ovocné složce.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Rostlinný výrobek nemusí automaticky znamenat méně cukru. Tento čokoládový sójový dezert obsahuje ve 100 gramech 11,8 gramu cukru, což odpovídá přibližně 3 kostkám. V jednom 125gramovém kelímku je téměř 15 gramů cukru, tedy necelé 4 kostky. Výrobek obsahuje také přidaný cukr.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Myslíte si, že si dopřáváte zdravý probiotický nápoj? Jahodový Actimel s vitaminy D a B6 ale obsahuje také poměrně dost cukru. Ve 100 gramech ho najdete 11,9 gramu, což odpovídá přibližně 3 kostkám cukru. Tolik ho vypijete v jedné malé lahvičce. Kromě přirozeně obsaženého mléčného cukru obsahuje také přidaný cukr a dextrózu.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Oblíbená nejen dětská svačinka Pribináček obsahuje kromě tvarohu a smetany také přidaný cukr. Ve 100 gramech výrobku je 10 gramů cukrů, což odpovídá 2,5 kostky. Ve složení je cukr uveden hned na třetím místě a další se nachází ve vanilkové složce, která obsahuje také glukózo-fruktózový sirup. Pribináček je navíc poměrně tučný – ve 100 gramech obsahuje 15 gramů tuku, z toho 10 gramů nasycených mastných kyselin.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
I zdravá zeleninová příloha může obsahovat překvapivé množství cukru. Ve 100 gramech nakládané červené řepy je 10,6 gramu cukrů, tedy téměř tři kostky. Běžná 150gramová porce obsahuje přibližně čtyři kostky a celý pevný obsah sklenice (395 gramů) dokonce více než deset. Cukr je přitom ve složení uveden na třetím místě.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Ani stoprocentní pomerančový džus není bez cukrů. Ve 100 mililitrech obsahuje 9 gramů cukrů, což odpovídá více než 2 kostkám. Běžná sklenice o objemu 250 mililitrů obsahuje 22,5 gramu cukrů, tedy přibližně 5,5 kostky. Celý litr pak představuje 90 gramů cukrů, což je více než 22 kostek. Jde přitom o cukry přirozeně obsažené v ovoci, protože džus je vyroben ze 100% pomerančové šťávy z koncentrátu bez přidaného cukru.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Na první pohled zdravá ovocná svačinka, která neobsahuje žádný přidaný cukr. Přesto ve 100 gramech tohoto smoothie najdete 8 gramů přirozeně se vyskytujících cukrů, tedy ekvivalent dvou kostek cukru. Pokud sníte celé 120gramové balení, přijmete 9,6 gramu cukrů, což odpovídá přibližně dvěma a půl kostkám. Výrobek obsahuje především ovocné pyré a čtyři procenta ovesných vloček.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Není káva jako káva. Zatímco obyčejné espresso neobsahuje prakticky žádný cukr, v hotových chlazených kávách ho může být překvapivě hodně. Starbucks Cappuccino obsahuje ve 100 mililitrech 8,5 gramu cukrů, tedy více než dvě kostky. V celém kelímku o objemu 220 mililitrů je to už 18,7 gramu cukrů, téměř pět kostek. Část pochází přirozeně z mléka, nápoj však obsahuje i přidaný cukr.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Máte pocit, že si k obědu dáváte slané jídlo? I v něm se ale může skrývat překvapivé množství cukru. Například fazole Heinz Beanz v rajčatové omáčce obsahují ve 100 gramech 4,3 gramu cukrů, což odpovídá přibližně jedné kostce. Pokud však sníte celou 415gramovou plechovku, přijmete už 17,8 gramu cukrů, tedy téměř 4,5 kostky. Výrobek obsahuje 50 procent fazolí a 36 procent rajčat, ale také přidaný cukr, který je ve složení uveden na čtvrtém místě.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Ochucená minerální voda Magnesia Plus Antistress s mangem a meduňkou obsahuje kromě minerálů a vitaminů také přidaný cukr. Ve 100 mililitrech nápoje jsou 2,4 gramu cukrů, což odpovídá více než půl kostce. Jenže málokdo vypije pouze 100 mililitrů. Pokud vypijete celou půllitrovou lahev, přijmete už 12 gramů cukrů, tedy 3 kostky. Cukr je přitom ve složení uveden hned na druhém místě za minerální vodou a mangová šťáva tvoří pouhých 0,1 procenta výrobku.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Mandlový nápoj může působit jako zdravější alternativa klasického mléka, ale i v něm se může skrývat přidaný cukr. Alpro Roasted Almond obsahuje ve 100 ml 3 gramy cukrů, tedy přibližně tři čtvrtě kostky. Běžná sklenice (250 ml) tak představuje 7,5 gramu cukrů, což odpovídá téměř dvěma kostkám. Cukr je navíc ve složení uveden hned na druhém místě za vodou, zatímco samotné mandle tvoří pouze 2 % nápoje.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová