Monstra jako z Vetřelce: žralok s vysouvacími čelistmi i velekrab

Žralok šotek: živoucí fosilie s vysouvacími čelistmi

Bizarní kreatura. Čelisti žraloka šotka se při lovu groteskně vysunou.

Chlubí se přízviskem živoucí fosilie, a právem. Jeho čeleď hlavorohovití je stará 125 milionů let a on sám, jako její poslední představitel, se za desítky milionů let nijak zásadně nezměnil. Svůj bizarní, skřetí vzhled si uchoval dějinám a evoluci navzdory.

Dominuje mu dlouhý čenich připomínající bodec, jehož velikost se během stárnutí vzhledem k délce těla zmenšuje. Především však poutá pozornost bizarními čelistmi s tlamou v jakoby zuřivém šklebu. Čelisti jsou přitom vysouvací, dokáže je natáhnout téměř až ke konci čenichu.

Právě čelisti, zlověstně a groteskně vytažené z hlavy, se staly jeho poznávacím znamením, právě tak jsou totiž velmi sporé exempláře, které rybáři neúmyslně lapili, fotografovány. Pravdou však je, že při zavřené tlamě horní čelist těsně přiléhá ke spodině lebeční, ďábelský vzhled žralok šotek získává až s otevřenou tlamou.

A podtrhuje ji i jeho jemná, částečně průhledná kůže, z níž prosvítají cévy a krev, aby tělu dávaly hororově narůžovělou barvu. Obvykle dorůstá do délky tří až čtyř metrů, vyskytují se však až šestimetrové exempláře.

Jakkoli prehistorické kořeny žralok šotek, latinsky Mitsukurina owstoni, má, daří se mu i v moderní době. Je široce rozšířený, dokáže se vyhnout rybářským nástrahám. Mnohdy se drží u dna, živí se rybami, hlavonožci a korýši, které dokáže vyhledat pomocí senzorů v rypci. Jeho chování je však pro vědce stále málo prozkoumaným tématem.