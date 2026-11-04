Byl to výstavní kousek. Čtyři metry byly i na žraloka tygřího docela dost, i proto ho Ben Hobson, jehož úlovkem se v dubnu roku 1935 stal, nezabil, ale vystavil veřejnosti ve své nádrži v paláci Coogee. Mohl k němu dokonce dodat velmi podivuhodný příběh.
Obří žralok měl totiž neuvěřitelnou smůlu, do role úlovku se dostal dočista náhodou. Nejprve totiž Hobson na pláži v Sydney háček zatnul do menšího žraloka. Jenže když ho vytahoval z moře, dopustil se tygří žralok osudového omylu a stihl drobnějšího kolegu spolknout. Tím se stal finálním předmětem rybářova lovu on. A rybář uspěl. Po gigantické bitvě ho vytáhl i s jeho žraločím obědem, z něhož se vinul vlasec, v útrobách, jak popisoval list Truth.
Tím však bizarní sled neobyčejných událostí nekončí. Pokračoval v akváriu. Tam predátor lákal davy, nedlouho předtím totiž žraloci napadli tři mladíky, žralok se tak v Sydney stal veřejným nepřítelem číslo jedna: a jeho obří, výhružný exemplář chtěli všichni vidět. Žralok jim podívanou dopřával. Po sedm dní.
Pak se mu v nádrži udělalo špatně, motal se ve vodě, potácel. Chudák. A nakonec se 25. dubna před fascinovaným publikem vyblinkal.
A to, co vyzvracel, byla lidská ruka.
Jak se však ukázalo, nebyl to zabiják. Lidská končetina se do něj dostala uvnitř menšího žraloka, to ten ji snědl. Jenže ruku si z lidského těla neodkousl ani on. V tomto tragickém příběhu byli oba žraloci úplně nevinně.
Policejní ohledání totiž zjistilo, že ruka byla odřezána nožem nebo jiným ostrým nástrojem. To nebyla žraločí práce.
Tím se odstartovala kauza, který vejde do policejních dějin Sydney jako Případ žraločí ruky.