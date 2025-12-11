„Klobouk dolů před všemi, co do toho jdou. Je to též příležitost ukázat, že jsme normální lidi jako ostatní,“ říká k účinkujícím, kteří v reality show svou trans identitu otevřeně odhalují. Ona sama to udělala taky.
Prošla poté úplnou tranzicí a zdůrazňuje, jak náročný proces to je. „Procházíte hormonální terapií. Chcete-li dojít až k operaci jako já, a ne každá žena to chce, musíte brát rok hormony. Docházíte k psychologovi, sexuologovi, procházíte spoustou vyšetření. Je to proces. Není to sranda, ten člověk to nemá zadarmo,“ poznamenává. Podotýká, že se během sezení ověřuje, že jde o genderovou identitu, ne například o vzrušení z převlékání se do ženského.
Ona sama až k operaci dojít chtěla. „Dodnes si ten den pamatuji,“ ohlíží se, „jela jsem na operační sál a strašně se těšila, až mě uspí a až se pak probudím – a bude to pryč. Je to jako moje druhé narození. A konečně to správné.“
Naked Warm Up
Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha se Zoe Black na téma tranzice sledujte na Óčku ve čtvrtek 11. prosince ve 22.00 hodin, těsně před Naked Attraction.
Desátá epizoda přivede bisexuála Braňa. „Mám rád penisy, ale nebráním se ani vagině,“ říká. Do finále nahé seznamky vzal muže a transženu. S kým půjde na rande?
Naked Attraction Česko & Slovensko na Óčku:
Přiznává, že tím výzva nekončí. Co hledání partnera pro vztah? „Pro transženu je to těžší v tom, že to je dost často vnímané jako sexuální úchylka nebo jako něčí pikantní tajemství. Něco, co se zkusí, a ať se to nikdo nedozví. Nevnímají tě tak, jak se cítíš, tedy jako ženu. Je těžší najít si partnera, který tě bude přijímat jako ženu a nebude řešit věci okolo,“ říká.
Poznala to na vlastní kůži. „Jako transžena mám druhý vážný vztah. Ale do té doby jsem chodila na ta rande a pro chlapy jsem byla něco, co si chci zkusit, co mě bere, co mě vzrušuje. Bylo to strašně únavné,“ přiznává. Dodává však: „Nakonec se to však zlomilo. Vztah jsem našla a mám extrémní pocit ženskosti. Je to neskutečný.“
I tak vnímá, jak dokážou reakce okolí zranit. „Ty nikdy nebudeš žena, protože jsi nikdy nemenstruovala a neporodíš dítě. Nebudeš stoprocentní žena, to víme. Já to vím. A věřte mi, že mě mrzí, že dítě nikdy neporodím. Lidi si dost často neuvědomují, že tímto komentářem můžou fakt ublížit. My víme, že nemůžeme menstruovat a rodit, nemusí nám to nikdo připomínat,“ shrnuje.