Děsivý plán. Pedofil dopředu věděl, že chlapce nejen zneužije

Existuje bajka o žábě a štírovi, kterou si vyprávějí agenti FBI v souvislosti se sexuálními devianty. Štír žádá žábu o převoz přes potok. Žába se přirozeně bojí: „Převezla bych tě, ale ty mě štípneš!“ „Uvažuj trochu,“ na to štír. „Kdybych tě štípl, tak se utopím, ne?“ Žába usoudí, že se tedy nemá čeho bát, a vezme štíra na záda. Jsou uprostřed potoka, když ji štír uštkne svým jedovým ostnem. Klesají do hlubiny a žába se diví: „Cos to udělal? Teď umřeme oba!“ A štír: „Co se dá dělat – jsem už takový...“