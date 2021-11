Tisíce mrtvých. Jedovatá mlha zabíjela během londýnského adventu

Na začátku 50. let 20. století byl Londýn se svými zhruba 8 miliony obyvatel velkoměstem v pravém slova smyslu. Ovšem jak už to tak bývá, nešlo zrovna o nejzdravější místo k životu. Ovzduší v něm nikdy nepatřilo k nejčistším, ale v průběhu první poloviny 20. století se radikálně zhoršilo. Rozvíjela se automobilová doprava, tramvaje byly vyměněny za dieselové autobusy, škodliviny do ovzduší vypouštěly také přilehlé průmyslové provozy a řada tepelných elektráren. Navíc se tehdy všude topilo nekvalitním uhlím s vysokým obsahem sulfidů, protože to jakostní bylo určeno pro export. Nikdo tenkrát příliš neřešil, kolik škodlivin se denně vypouští do ovzduší. To se však mělo velmi brzy změnit.