Pocit oceánu, tak psychologie označuje stav, kdy zažíváme jednotu s okolím, blaženost, klid. Abraham Maslow ho přiřadil k „vrcholným zkušenostem“, nese s sebou „bezhraniční“ pocit, pocit sjednocení s druhými, s přírodou, vesmírem, uvolnění, hluboký klid, pocit bezpečí. Vhledu.
Onen pocit popsal před více než stoletím Sigmund Freud, znají ho uživatelé, uživatelky psychedelických drog. Svým uživatelům ho přinesl, bez jakýchkoli omamných prostředků řízený pokus, který shrnuje studie v magazínu PLOS One. Dostalo se jim snížení úzkosti, strachu, negativních emocí.
Onen stav po třicetiminutovém experimentu muži a ženy popisovali, jenže tým vedoucí studie Amy Kartarové z oddělení klinické neurovědy Lékařské fakulty v Brightonu a Sussexu jejich kondici prověřil i exaktně.
Nechal promluvit mozek účastníků a účastnic. Nahlédl do něj s pomocí magnetické rezonance. V hlavní roli však byl dech.