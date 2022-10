Největší zlaté valouny světa: rekordman měl 97 kilogramů

Korunovační klenot

Na 24. prosince 1992 horníci z dolu Ironstone důlní korporace Sonora jen tak nezapomenou. Podzemní dílo totiž nevyhnutelně spělo ke svému uzavření. Jeho výtěžnost dlouhodobě kolísala, s aukcí nevýnosného dolu, stejně jako s propuštěním zaměstnanců, se počítalo hned v lednu nového roku. Šichta, která dolů sfárala na Vánoce, si navíc krátce po začátku směny připsala na účet demolici vrtáku.

Byla to asi poslední provozní položka, kterou si kromě výplat mohli majitelé dolu ještě dovolit zaplatit před vyhlášením bankrotu. Těžní práce ve štole byly zastaveny bez naděje na pokračování. Vypadalo to na hodně smutné svátky.

Jenže když dolů nastoupili opraváři k vyproštění vrtné soupravy, ukázalo se, že to, co působilo dojmem zničeného, roztrženého vrtáku, je ve skutečnosti vrták nepoškozený, ale úplně zaklíněný do masivního kusu zlata. A ne jen tak obyčejného, ale krystalického. To nebývá na povrchu k vidění, jedná se o „primární“ zdroj, přírodními silami ještě neformovaný a neopracovaný, přímo ze zlaté žíly. V křemenné hornině seděla taková hromada zlata, že se i profesionálové vůbec zdráhali jen na moment uvěřit v jeho existenci.

Po extrakci, při níž se několik částí odlomilo, zůstal před horníky celistvý kus vážící 22,4 kilogramu. Z krachující kalifornské důlní firmy se stala přes noc velmi perspektivní společnost, rozhodně nemusela vyhlašovat bankrot ani propouštět. O koupi dolu Ironstone se rázem předháněly kanadské, indické a francouzské firmy, nabízející sumy v řádu desítek milionů dolarů. Vánoční exemplář pojmenovaný Crown Jewel, tedy Korunovační klenot, byl v roce 1994 prodán za blíže nespecifikovanou cenu, šeptalo se o sumě 3,5 milionu dolarů.

Po očištění kyselinou byla jeho hmota redukována na 16,4 kilogramu, dodnes je považován za největší nalezený a dochovaný kus krystalického zlata na světě.