Zlato měnilo historii, dnes ho lidé recyklují. I v Česku stále jsou nevytěžená ložiska

Austrálie by nebyla Austrálií. Kalifornie by patřila indiánům o něco déle. A báječný Jack London by neměl o čem psát. Kdyby nepřišla zpráva o objevu zlata, jako nedávno z Číny. V provincii Chu-nan narazili na žíly v astronomické hodnotě, má se v nich nacházet až tisíc tun vzácného kovu. V Česku se za vlády Karla IV. těžilo zhruba 100 kilo ročně, a už to bylo mimořádné.