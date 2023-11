Zlatou sovu zatím nikdo nenašel. Rébus láká hledače již třicet let

Po první padesátitisícové edici, která se v roce 1993 objevila na pultech francouzských knihkupectví, se jen zaprášilo. Následoval dotisk dalších sedmdesáti tisíc kusů a po něm ještě čtyři reedice. V nemalém nákladu, s velkým prodejním úspěchem, vyšla kniha naposledy v roce 2019, šestadvacet let po prvním vydání. Na trhu přitom nechybí dobře desítka dalších publikací, které se vezou na vlně literárního úspěchu a výklad originálu doplňují.

Max Valentin by si mohl jen gratulovat. Coby dosud naprosto neznámý autor sepsal bestseller.

Svůdná hádanka. A těžká

Jeho knížka, která šla v devadesátých letech do prodeje za necelých 90 franků, tedy přibližně za 320 korun, se dnes mezi sběrateli prodává za deset tisíc korun. A lidé ji pořád se zaujetím čtou. Znovu a stále dokola ji dopodrobna studují a pořád v ní objevují nové poznatky. To je vzhledem k faktu, že publikace má jen čtyřiačtyřicet stránek a většinu obsahu tvoří ilustrace, samo o sobě dost fascinující. Jak to spisovatel dokázal?

Valentin čtenářům nabídl něco, co jinde při čtení zažít nemohou. Skutečné dobrodružství. Příběh o pokladu, který je možné nejen hledat, ale opravdu reálně nalézt. S pomocí indicií, které jeho kniha obsahuje. Řeč je o fenomenální knize Sur La Trace De La Chouette D’or – Po stopách zlaté sovy. Knížce, která spustila gigantický a dosud stále trvající hon za pokladem.

O tom, že patnáctikilogramová zlato-stříbrná socha sovy je skutečná, netřeba pochybovat. Její existenci potvrzují slovutní advokáti i přizvaní důvěrníci soudního dvora. Momentálně odpočívá v přísně střeženém trezoru Lingot d’Art v Rochefortu.

Bude předána prvnímu šťastlivci, který rozlouskne hádanky z knihy. Vyřešení ho zavede na přesné místo kdesi ve Francii, kde vykope podobně vypadající ukrytou sovu z bronzu, kterou pak smění za cenný originál.

Pokud však jde o autora knihy, je to s pravdivostí složitější. Spisovatel Max Valentin nikdy neexistoval. Je to jen pseudonym. Zvolil si ho Paul Régis Hauser, marketingový specialista, aby ho případní hledači zlatého pokladu příliš neobtěžovali. Pro sepsání knihy se inspiroval nejrůznějšími šílenými reklamními akcemi, které už mnohokrát pobláznily veřejnost.

O tom, že kniha-hra se zlatou výhrou na konci bude trhák, přesvědčil i manažery nakladatelství Manya Levallois-Perret. Ti vytvoření soví sochy a první vydání knihy zaplatili. Na jejich přímou žádost udělal Régis Hauser jen malou změnu – do země zakopal sochu bronzovou.

Kam? To právě není vůbec zřejmé. Když však vyřešíte jedenáct hádanek z knížky, neměl by to být problém. Indicie jsou prý velmi konkrétní. Hauser dával jejich znění dohromady 450 hodin čistého času a sestavoval je tak, aby se řešení mohli dobrat profesionálové i amatéři.

Původně počítal s tím, že si první úspěšný řešitel přijde pro odměnu do čtyř měsíců. Po vydání knihy se totiž po stopách zlaté sovy vydaly desetitisíce lidí. Hon za pokladem žije od roku 1993 svým vlastním životem, a pro mnoho hledačů, kteří si říkají „chouetteurs“, se stal téměř posedlostí. „Kdyby dali dohromady své znalosti všichni hledači, sova by nejspíš byla objevena za dvě hodiny,“ dodával Valentin Hauser s úsměvem. Velkého finále se ovšem nedočkal – zemřel v roce 2009. Tím však bláznivé dobrodružství neskončilo.

Jiný pták a další záhady

Po určitém procesním limbu štafetu přebral Michel Becker. Novým správcem tajemství se oficiálně stal ilustrátor díla Po stopách zlaté sovy. Jako takový se musel poprat nejen s naléháním „chouetteurs“, ale též s organizačními potížemi, které v době prvního vydání knihy nikdo nepředpokládal.

Nikdo nemohl tušit například to, že nakladatelství Manya Levallois-Perret skončí v exekuci a originální zlatá soška se neplánovaně stane zadržovanou jistinou. Soudit se o její vydání musel dvě léta, aby hon mohl pokračovat. Před hledači to držel v tajnosti, aby nepoškodil reputaci honu za pokladem.

Becker též musel znovu ověřit, že všechny hádanky stále ještě vedou ke správnému cíli. S důvěrníky soudního dvora se také vydal na místo, kde měla podle Hauserovi závěti ležet zakopaná zástupná bronzová sova.

Jak se ukázalo, na dně výkopu ležel opravdu ptačí artefakt. Nebyla to však sova a nebyla z bronzu – byl to jiný dravec ze železa. Neznamená to snad, že někdo všechny hádanky skutečně rozluštil, ale spokojil se s vnitřním zadostiučiněním, triumfem a o cenu se už nepřihlásil? To je předmětem divokých spekulací, které mystérium zlaté sovy zvyšují.

Becker nicméně na totožné místo vložil bronzovou sovu novou, aby regulérní pátrání mohlo běžet dál. O tyto zákulisní podrobnosti se pak podělil s ostatními hledači skrz platformu Discord. Ta se stala zdrojem nápověd, takzvaných Midits, z francouzského „Michel m’a dit“, tedy „Prozradil mi to Michel“.

Dohromady jich je víc než šest tisíc a hledači je mají nastudované lépe než mniši evangelium. Některá ozřejmění si žádala situace, jiné zase úředníci státní památkové péče. Sova tedy určitě není pohřbena na Mont Saint-Michel ani u Notre-Dame v Paříži. „Chouetteurs“ by tam památky demolovali marně. Dalším z takových vodítek je, že sova neleží na ostrově. Je zakopána nejméně 62 mil od pobřeží. Záhada tím není o nic menší.

Zvlášť když Becker „popíchne“ hledače, že si při ukládání bronzové sovy povšiml čerstvého výkopu jen sto dvacet metrů od místa s pokladem. Takže se kdosi dostal už hodně blízko. I když to mohl být jen obyčejný hledač s detektorem kovů.

Třicet let na stopě

„Chouetteurs“, kteří se vydali po sovích stopách, prý zatím bylo víc než dvě stě tisíc. A asi patnáct tisíc z nich patří k těm „skalním“, kteří sovu hledají už od roku 1993. Mají kluby, spolky a sdružení. Jiní jsou tajnůstkářští samotáři.

V obecné rovině mají však jasno v tom, že šest hádanek z jedenácti je už rozluštěných. Nad správností řešení dvou až tří dalších se už však společně neshodnou, zbývající zatím své tajemství nejspíš nevydaly.

Z indicií a náznaků zřetelně vyplývá, že k hledání je třeba „něco“ udělat s „nějakou“ mapou. Jinak se teoreticky vůbec nemusíte obtěžovat cestováním. Z pohodlí křesla a ze stránek knihy prý vyčtete vše podstatné, výsledkem vašeho bádání má být přesná lokace kdesi ve Francii.

Régis Hauser naznačil, bystří čtenáři knihy odtušili a Becker nakonec potvrdil existenci jakéhosi „megatriku“. Mezi hádankami v knize je vytvořena nezřejmá posloupnost, která vede k určení finální zóny s pokladem. A ještě něco: jedenáct sepsaných hádanek dohromady maskuje hádanku dvanáctou. Rozluštění tohoto posledního rébusu vás dovede přímo ke skrýši se sovou.

Jednoduše to zní jen zdánlivě. Hledač se totiž musí potýkat jak s dětskými říkánkami a námořnickým názvoslovím, tak i s trojitou substituční šifrou, starořímským místopisem, klasickou latinou, francouzskou porevoluční historií nebo znalostmi z astronomie. V hádankách jsou ukryty vlídné červené nitky zřejmých vodítek, ale i „fausses pistes“ – falešné stopy.

Město Bourges je v cestě po stopách zlaté sovy chápáno jako počáteční krok, role měst Carignan a Roncevaux je přiznaná, leč neznámá. A proč je deset z jedenácti hádanek charakterizováno různou vlnovou délkou světla? To už je úplná záhada.

„Chouetteurs“, kteří po zlaté sově pátrají, přiznávají, že se na konec celého dobrodružství ani nijak zvlášť netěší. Proces hledání a luštění jim prý zatím dal víc než celý zlatý poklad.