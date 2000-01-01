Slogany byly úderné, grafika drsná a emoce silné. Chraňte naše životy, volali jedni, a chraňte naše svobody zase druzí. Plakátová válka o právo držet zbraň v 70. letech ukazuje, že spor o Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických se netýkal jen zbraní. Byl o tom, jaký má být vztah občana a státu.
Autor: Profimedia.cz
Hájit hodnotu lidského života proti silám, které lidský život ohrožují. Jaké síly to jsou? V tom má od 70. let minulého století Národní koalice za zákaz ručních palných zbraní docela jasno.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Organizace FFF, tedy Fond pro svobodu střelných zbraní, kontrovala proti-plakátem s otázkou. Na které straně zbraně při ochraně vlastního života chcete stát?
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Po kontrole palných zbraní v roce 1975 volá i organizace, skrytá za oficiálně znějícím názvem Výbor pro studium zneužívání ručních palných zbraní. Její závěr? Zbraně potřebujeme asi tak jako díru do hlavy.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
„Přišli jsme si pro vaše zbraně,“ stojí v záhlaví plakátu, kterým Fond pro svobodu střelných zbraní burcuje proti těm, kteří si (sami ozbrojení) přišli vzít zbraně těch, co je drží.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Nadace pro Druhý dodatek, další organizace hájící právo Američanů držet zbraň, na to jde chytře. Na svém plakátu představují názory čtyř „padouchů“ na to, že by civilisté měli být neozbrojení. „Ano, zakažte lidem držet zbraň. O to snazší pro nás bude ji získat,“ tvrdí zločinci.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Plakát, jehož zadavatelem byla v roce 1975 Konference starostů Spojených států amerických, se omezuje na konstatování faktů. „Populace Spojených států amerických v současné době roste tempem jednoho procenta ročně, zatímco počet ručních zbraní se zvyšuje tempem 6,25 procenta ročně.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
„Máme odpovědnost vůči obětem trestných činů a násilí ...“ cituje Konference starostů Spojených států amerických slova Roberta F. Kennedyho.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Co dobrého vzešlo od vlády? Nic. „Politici, kteří vám přinesli bezpečnostní pásy, inflaci a Vietnam, vám nyní přinášejí kontrolu zbraní.“ hlásí FFF, tedy Fond pro svobodu střelných zbraní.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Kdybyste náhodou nevěděli, tady je Deset tipů, jak si chránit život při zacházení s pistolí. Ilustrovanou formou je představuje Konference starostů Spojených států amerických.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
„Někteří politici si myslí, že je čas na návrat do bezstarostného dětství a k obraně vám bude stačit nanejvýš dětská pistolka. Zapomínají na to, že mezi námi žijí i kriminálníci…“ píše Fond pro svobodu střelných zbraní.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Tahle vystřihovánka z papíru, „Může být to poslední, co vám od příštího roku nechají k obraně vlastní rodiny,“ je z pera Fondu pro svobodu střelných zbraní.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Byly formátu kartičky, a byla jich celá série. „Chraňte sportovní střelbu“, „Chraňte držení loveckých zbraní“ a „Chraňte sběratele historických zbraní.“
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Na jaké straně tedy vlastně stojí ona Konference starostů Spojených států amerických? To vyjevuje následující plakát: „Vražda ... za jeden rok bylo ve Spojených státech spácháno 13 070 vražd střelnými zbraněmi. Podporujeme kontrolu ručních palných zbraní.“
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
„Před týdnem vláda sebrala tomuto prodavači jeho zbraň.“ Čím se teď má bránit před zloději? Fond pro svobodu střelných zbraní uměl vždycky zaujmout nějakým příběhem.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
S debatou o právu držet zbraň úzce souvisela i otázka militarismu na školách. „Vojenskému výcviku bych děti neučil o nic raději než žhářství, loupežím nebo vraždám,“ volá plakát Ligy odpůrců války, činný v 70. letech i v odporu vůči Druhému dodatku ústavy.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Trocha matematiky: Každý den je 69 lidí zabito střelnými zbraněmi, přičemž 63 je zabito pistolemi a šest je zabito puškami a brokovnicemi.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Není nad krátké představení. „Jsem zbraň. Nelekejte se, můžu vám zachránit život. Sloužím mnoha dobrým účelům, z nichž mnohé si možná ani neuvědomujete.“
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Květen 1977 a problém tak palčivý, že hoří. Výbor pro kontrolu ručních zbraní vyzývá občany, aby dobrovolně odevzdali své zbraně.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Tomuto plakátku digitalizace v archivu moc neprospěla. Ale stojí na něm: „Za osm sekund, které vám zabere přečtení této věty, bude ve Spojených státech vyrobena další pistole...“ Podpořte kontrolu střelných zbraní.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Každá legrace něco stojí. Letáková kampaň Fondu pro svobodu střelných zbraní přišla na šest milionů dolarů.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)
Výbor pro studium zneužívání ručních palných zbraní má jasno. V roce 1973 bylo zabito střelnou zbraní 10 340 Američanů. A o rok později už 11 124. Přes sedmdesát procent těchto incidentů bylo provedeno legálně drženou zbraní užitou proti lidem, které pachatelé znali.
Autor: Zdroj: Yanker poster collection (Library of Congress)