Žijeme jen jednou, ať to tedy stojí za to, říká MOgirl Týna

Jejím dětským snem bylo stát se modelkou. „I když jsem věděla, že na molech nikdy vystupovat nebudu,“ přiznává. Dodává však: „Teď jsem však MOgirl a jsem na to moc pyšná.“

Je ráda výkonná, činorodá, pracovitá. „Mám ráda, když jsem produktivní, jdu do práce, poklidím, uvařím. Mám ráda, když můžu něco udělat pro druhé lidi, nějak je potěšit nebo rozveselit. Vlastně je to i moje práce. A když se mi něco z toho podaří, beru to jako úspěšný den,“ líčí.

MOgirl Týna Má ráda pizzu, nepotěšíte ji hrachovou kaší. Jejím nejoblíbenějším filmem je Zůstaň se mnou a filmy od společností Marvel a DC Comics. „Miluju fantasy postavy, víly, elfy, jednorožce, draky, čarodějnice a podobně,“ přiznává.

Věří v nezávislost a osobitost. „Lidé by měli být sví a nenechat se ovlivňovat okolím. Žijeme jen jednou, ať to stojí za to,“ říká.

I toto její krédo se jí vepsalo na kůži. „Moje první tetování přišlo v šestnácti letech, mám ho na žebru a je to nápis, který pro mě hodně znamená. Pokračovala jsem Fénixem na zádech, maličkým nápisem na ruce, vedle kterého mám i mořskou vílu, na druhé ruce mám dvě panenky, které mě přesně vystihují, na stehnech mám kočičku Sphynx a páreček kostlivců, na lýtku mám znak Bring Me The Horizon a na druhém lýtku malou růžičku,“ vypočítává. A prozrazuje, že v březnu se chystá na další tetování. „Bude to stát za to,“ usmívá se.

Za deset let se vidí jako potetovaná máma od hlavy až k patě vedle svého budoucího muže. „Jinak do budoucna moc neplánuji, jsem nestálá, zítra se můžu probudit a může být všechno jinak,“ tvrdí.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

