Tajná řeč káhirských zlatníků: převzali ji po vyhnaných Židech

Šestidenní válka a deset minut pro egyptské Židy Pátého června 1967 došlo ke střetnutí vojsk Izraele a koalice Egypta, Sýrie a Jordánska (podporovaných Irákem, Saúdskou Arábií, Súdánem, Tuniskem, Marokem a Alžírem). Po první tři dny konfliktu popisovala egyptská státní média drtivé vítězství arabských států, které už stály na zápraží Tel Avivu. „Mluvilo se o tom, že každou chvílí dorazí do Káhiry první lodě s válečnými zajatci z Izraele a jejich nekonečný průvod půjde po Ramsesově náměstí,“ vzpomíná Rami Mangoubi, jeden z bývalých příslušníků káhirské diaspory. „Nevěděli jsme nic o tom, že egyptská armáda byla rozdrcena.“ Vláda v Egyptě si však věděla rady. Nechala pozatýkat většinu židovských mužů v Káhiře. „Pro tátu si přišli policisté, s tím, že je to jen maličkost, záležitost na 10 minut, ať jde s nimi. Šel,“ vzpomíná. Mangoubiho otec, stejně jako stovky jiných, si pak museli vzít vojenské uniformy a v posměšném průvodu byli vydáváni za izraelské válečné zajatce. Z průvodu byli kordonem vojáků převezeni do zajateckých táborů, kde zůstali tři další léta, propuštěni byli až po mezinárodních intervencích. „Bylo to těch nejdelších 10 minut v našem životě.“