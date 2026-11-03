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Divoký východ. Těžbu uhlí ovládla v bosenské Zenici mafie
Státní doly v bosenské Zenici po více než století končí, uhlí však pod zemí zůstává. Stejně jako lidé, kteří z něj potřebují žít. Z někdejšího paběrkování chudých na haldách se tu stal výnosný...
Sex z povinnosti. Zkoumání, jak je častý, kdo ho páchá a proč, překvapilo
Sexu se nedopouštíme jen z touhy anebo pro potomky. Někdy i z pocitu závazku, i když dobrovolně. Co nás k sexu z povinnosti vede, zkoumala aktuální studie. Zajímalo ji i to, jak je častý, zda se ho...
Velkolepý a nebezpečný. Na japonském festivalu zabíjejí řítící se svatyně
Skvostně vystavěné dřevěné koráby a desítky, stovky mužů, kteří je táhnou, ženou úzkými uličkami, smýkají s nimi v zatáčkách. Na střeše plavidel balancují velitelé oněch gondol. Japonský festival...
Masakr vojáků přímo na základně. Věděli, že vraždil někdo zevnitř
Měla to být jen obyčejná kontrola vojáků základní služby, kteří hlídali vojenský prostor. Když dozorčí otevřel dveře strážnice, v šoku zůstal stát a bez dechu hleděl na těla vojínů, která ležela v...
Klopýtají, mračí se, třeští. Veselá videa ukazují rozmary zvířat
Není jen plný elegance, krásy, poetiky. Ve světě zvířat najdeme i rozmary, nepovedenosti, trapasy, situace, které jako by byly legračními nápodobami onoho lidského. V soutěži Nikon Wildlife Comedy...
Žralok vyplivl lidskou ruku. Začal tak bizarní detektivní příběh
Sled událostí byl neuvěřitelný. Na jeho začátku byla uříznutá potetovaná lidská ruka. Než se však dostala do rukou policie, slupl ji žralok. A toho sežral větší žralok. Případ žraločí paže je jedním...
Divoký východ. Těžbu uhlí ovládla v bosenské Zenici mafie
Státní doly v bosenské Zenici po více než století končí, uhlí však pod zemí zůstává. Stejně jako lidé, kteří z něj potřebují žít. Z někdejšího paběrkování chudých na haldách se tu stal výnosný...
Kudrnatá blondýnka téměř rok vládla válečnému nebi. Přitom seděla na polštáři
Říkali jí Bílá lilie od Stalingradu. Byla to krásná blondýna a divoká bojovnice. Na frontě přežila Lidija Litvjaková jedenáct měsíců. Našli ji až po desítkách let. A obklopovala ji spousta legend...
Sex z povinnosti. Zkoumání, jak je častý, kdo ho páchá a proč, překvapilo
Sexu se nedopouštíme jen z touhy anebo pro potomky. Někdy i z pocitu závazku, i když dobrovolně. Co nás k sexu z povinnosti vede, zkoumala aktuální studie. Zajímalo ji i to, jak je častý, zda se ho...
Hon na fantoma pražských kaváren skončil tragicky smrtí nevinného. Pravého nedopadli
Představte si, že někdo odejde z restaurace s cizím kabátem. Dnes maličkost, za kterou hrozí tak řízení, kterému se pachatel po čase leda zasměje, znamenala za starého Rakouska pro dopadeného úplnou...
Velkolepý a nebezpečný. Na japonském festivalu zabíjejí řítící se svatyně
Skvostně vystavěné dřevěné koráby a desítky, stovky mužů, kteří je táhnou, ženou úzkými uličkami, smýkají s nimi v zatáčkách. Na střeše plavidel balancují velitelé oněch gondol. Japonský festival...
Masakr vojáků přímo na základně. Věděli, že vraždil někdo zevnitř
Měla to být jen obyčejná kontrola vojáků základní služby, kteří hlídali vojenský prostor. Když dozorčí otevřel dveře strážnice, v šoku zůstal stát a bez dechu hleděl na těla vojínů, která ležela v...
Klopýtají, mračí se, třeští. Veselá videa ukazují rozmary zvířat
Není jen plný elegance, krásy, poetiky. Ve světě zvířat najdeme i rozmary, nepovedenosti, trapasy, situace, které jako by byly legračními nápodobami onoho lidského. V soutěži Nikon Wildlife Comedy...
Kyanidové kapsle patří minulosti. Dnes špioni odklízejí své cíle přes sociální sítě
Ve světě, kde se konstantně shromažďují data o milionech lidí, nemůžou sledovací techniky studené války obstát, říká bývalý agent CIA Anthony Vinci. Na případech mezinárodní špionáže si přiblížíme,...
Pohyb je štít před demencí. Rozsáhlá studie přínosy pro mozek upřesňuje
Je jednou z vůbec největších a nejdéle trvajících studií o vztahu tělesného cvičení a prevence demence. Její verdikt je proto velmi přesvědčivý. A nadějeplný – americká práce pohyb spojuje s nižším...
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Reálný Sherlock Holmes. Předlohou mu byl lékař Joe Bell
Pronikavé oči, orlí tvář, energická chůze, vztyčená hlava, štíhlá postava, suchý smysl pro humor. A především talent vnímat detaily, interpretovat je, schopnost dedukce. O lidech, kteří k němu...
Josef Sousedík čekal na státní vyznamenání 72 let. Přišlo až in memoriam
Už dnes večer předá prezident Petr Pavel ve Vladislavském sále Pražského hradu česká státní vyznamenání a mezi nimi také medaile Za hrdinství. Tu také přesně před deseti lety obdržel Josef Sousedík –...