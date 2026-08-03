Studie byla skutečně velkorysá. Zahrnovala osmadvacet evropských zemí a Spojené sáty americké, sledovala data o téměř 550 tisícovkách párů, z toho bylo asi sto tisíc nesezdaných, zbytek tvořily manželské svazky. Výzkum pokrýval dlouhý časový úsek, od roku 2004 do roku 2020.
Základním zjištěním bylo potvrzení souvislosti mezi vyšším příjmem žen a rizikem rozchodu. Dvojice, kde se žena starala o více než 60 procent společného příjmu, měly v průměru o 36 procent vyšší riziko rozpadu než ty, které odpovídaly tradičnímu modelu, v němž je hlavní živitel muž. Ona souvislost je zásadní, rozšířená, přetrvává dokonce i mezi věkově mladšími skupinami. Je to robustní zjištění.
To však byl pořád jen výchozí bod výzkumu, který vyšel v magazínu Journal of Marriage and Family. Jeho cílem bylo zjistit proč. Najít mechanismus, který riziko rozchodu ve vztazích, kde jsou dominantními živitelkami ženy, zvyšuje.
Studie testovala stávající teorie, které se „náchylnost“ vztahů, v nichž ženy vydělávají víc, snaží vysvětlit. Mluví o mužském egu, které neunese úspěšné ženy, o genderové kultuře, která příjmově dominantní ženy nechce akceptovat, a to se projevuje konflikty v takových vztazích.
Studie prověřovala celkem šest takových hypotetických vysvětlení. Než jejich výsledky projdeme, pozastavíme se u českých dat.