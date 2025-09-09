Premium

Falešná naděje. Dívka, za jejíž život se modlilo Mexiko po tragédii, neexistovala

Tragédie byla nezměrná. Jenže i potřeba naděje a víra v zázrak. Tak se v září 2017 po zemětřesení v Mexiku zrodila kolektivní fata morgána. | foto: Getty Images

Radomír Dohnal
Po otřesech, které za sebou nechaly stovky mrtvých, tisíce raněných a města v troskách, žilo v září 2017 onou nadějí celé Mexiko. Upnulo se k příběhu dvanáctileté Fridy Sofie, uvězněné pod ruinami školy v Ciudad de México. Snad ještě stále žije! Jenže dívka, za jejíž záchranu se modlila celá země, nežila. Nikdy.

Zemětřesení v Pueble dosáhlo magnituda 7,1. A bylo to znát. Miliardové škody, zdevastované budovy, šest tisícovek raněných. Též 370 mrtvých. Nejvíc přímo v Ciudad de México. Tam se nejvýraznější demonstrací všeobecné destrukce stalo zřícení čtyřpatrové budovy základní školy Enriqua Rébsamena. V jejích troskách zahynulo devatenáct dětí a sedm dospělých.

Lidé vinili vládu, ta odkláněla nevraživost na šéfa specialistů vojenského námořnictva. Ti měli za to, že za vše může štáb televizní stanice v terénu. Její představení svůj cíl našli v reportérce, která byla se svými emotivními živými vstupy ve vysílání nejviditelnější.

