Zemětřesení v Pueble dosáhlo magnituda 7,1. A bylo to znát. Miliardové škody, zdevastované budovy, šest tisícovek raněných. Též 370 mrtvých. Nejvíc přímo v Ciudad de México. Tam se nejvýraznější demonstrací všeobecné destrukce stalo zřícení čtyřpatrové budovy základní školy Enriqua Rébsamena. V jejích troskách zahynulo devatenáct dětí a sedm dospělých.
Lidé vinili vládu, ta odkláněla nevraživost na šéfa specialistů vojenského námořnictva. Ti měli za to, že za vše může štáb televizní stanice v terénu. Její představení svůj cíl našli v reportérce, která byla se svými emotivními živými vstupy ve vysílání nejviditelnější.