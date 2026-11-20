„Stárnutí bývá často nahlíženo tak, že s sebou nese nevyhnutelný zdravotní propad. Náš výzkum však ukazuje, že tomu tak nemusí být,“ tak shrnula pro list The Guardian práci svého kolektivu Charis Bridger Staatzová z University College London.
Její tým analyzoval údaje od více než šesti tisícovek mužů a žen narozených v roce 1958. Výzkum sledoval jejich BMI, index tělesné hmotnosti, zaznamenal přitom nejvyšší hmotnost, které dosáhli mezi třiadvacátým a dvaačtyřicátým rokem svého života. Následně vědecký kolektiv zajímalo, zda do svých padesáti zhubli nebo přibrali aspoň pět procent své hmotnosti a zda si změnu udrželi do svých pětapadesáti.
Studii zajímalo, jak se ona změna, tedy úbytek nebo přírůstek hmotnosti, podepíše na jejich zdravotní kondici. Měřila proto ukazatele jejich srdečního a metabolického zdraví, až do dvaašedesáti let jejich věku. Patřil mezi ně krevní tlak, hladina cholesterolu a triglyceridů, známky zánětlivých procesů a množství tukové tkáně, poměr tuku ke svalům a kostem.
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Pokud jde o celkovou inventuru sledovaných, v jejich dvaašedesáti vypadala takto: 24 procent z nich mělo trvale zdravou hmotnost, 21 procent naopak trvalou nadváhu, 18 procent si pohoršilo směrem k nadváze, stejné procento dokonce směrem k obezitě, sedm procent kolísalo v rámci obezity, pět procent bylo obézních trvale. Naopak čtyři procenta zaznamenala úbytek hmotnosti z původní nadváhy, dvě procenta si polepšila z původní obezity: v obou případech se lidé domohli redukce hmotnosti přinejmenším o pět procent.
Vylepšily se zdravotní parametry u lidí, kteří se snažili a před svými pětapadesáti zhubli? To byla snad nejdůležitější otázka, na kterou studie chtěla odpovědět.