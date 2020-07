Nádor ji připravil o nohu. Teď mistryně v pole dance pomáhá handicapovaným

Daniela je tak trochu úkaz. V roce 2018 vyhrála Mistrovství ČR v para pole dance (akrobacie na tyči). Když se jí zeptáte, jak tráví volný čas, odpoví, že hlavně pohybem, a když se jí zeptáte na práci, zase je to o sportu, protože trénuje děti. Na tom všem by nebylo nic divného, dokud vám nedojde, že půvabná a věčně usměvavá kráska s energií na rozdávání kráčí životem na jedné noze, nebo přesněji řečeno na jedné noze a protéze. To vám prostě spadne brada.