Zvednout se je možné. Vyhrál nad heroinem i pitím, dnes je ceněným kreslířem

Pamatuji si vás hlavně jako kulturistu. Vaší kariéře však předcházely těžké chvíle.

Už jako teenager jsem spadl do drog, bral jsem heroin, nemohl jsem se z toho dostat dlouhou dobu, trvalo to asi sedm let.

Nakonec se to povedlo, začal jste šlapat do kulturistiky, kde jste měl spoustu úspěchů.

Ano, povedlo se mi to právě díky cvičení, to byl můj podpůrný program. Poznal jsem, že mi to pomáhá, proto jsem se posilování držel. A pár lidí mi říkalo, zda bych to nechtěl zkusit i závodně. Začal jsem se připravovat cíleně a vycházelo to. Po pěti šesti letech cvičení přišlo první pódium. Dostal jsem se do reprezentace naturální kulturistiky i na mistrovství světa.





Kulturistika však není pro bývalého narkomana úplně dobrý sport, se všemi podpůrnými látkami. Nesvádělo vás to k tomu, něco si vzít a být ještě větší?

Nabídky byly, ale já si říkal, že když jsem se dostal z jednoho prů*eru, proč bych se hrnul do dalších? Ono to s sebou nese rizika, psychické závislosti, od toho jsem se chtěl oprostit. Makal jsem, měl jsem z toho radost. Šlo mi to i díky genetice. Zkusil jsem si závodní kariéru. Jsem za to rád, v životě mi to pomáhá dál, umím se zakousnout se, znám cílevědomost.

Bylo to samozřejmě i problematické, když jsem začal soutěžit, byl jsem zaměstnaný, dělal jsem podlaháře. A když se příprava chýlí ke konci, není to sranda, člověk má o dvacet kilo méně, je nervóznější, děje se spousta věcí a jezdit tak po zakázkách, to nebylo snadné.

Ale bylo to dobré období, byl jste úspěšný.

Co to znamená být úspěšný, něco si vydobýt, jsem zakoušel poprvé v životě. Poprvé v životě. Bylo to poprvé, kdy jsem něco takového dokázal. Kdy jsem to ochutnával. A šlo to.

Ale do bahna jste se podíval znova. Proč?

Hloupě se sešlo hned několik aspektů. Přikrádal se mi do života chlast, to byla zásadní věc. Bylo mi dobře, skvěle, byly i prachy, myslel jsem si, že s to nemůže stát znova. A zapomněl jsem, kdo jsem. Svou minulost jsem vzal a odložil ji, řekl si, fajn, to bylo, teď už se to nemůže stát. Do toho přišel rozchod s babou. A na problém bylo zaděláno. Po dvanácti letech jsem na to sáhl zase. Strašný sešup.

Co to znamenalo, co si pod tím představit?

Bylo to dno, které jsem předtím nezažil. Obnášelo to jíst z popelnice, být bezdomovec. Rok a půl jsem nebyl střízlivý. Šílená jízda. Do toho jsem páchal různé nepřístojnosti. To žraní z popelnic bylo to nejméně hrozné, co se dělo.

Jak se z toho dostává?

Sebrali mě z ulice, zavřeli mě, všechno mi to spočítali. Co jiného si člověk zaslouží? Tam jsem vystřízlivěl, našel jsem strašnou vůli to napravit, strašnou vůli zase žít. Přišlo mi líto, že jsem toho spokojeného pohodového člověka zase nechal padnout a vyrobil jsem ze sebe polo zrůdu.



Uvědomoval jste si to během onoho roku a půl?

Ne, to děláte víceméně proto, abyste si to neuvědomoval. Takže tu bestii v sobě krmíte, základ je hlavně nebýt střízlivý.

Děčín je přitom hrozně malý, rodina, blízcí…

Dodneška se mám kdekomu za co omluvit. Za spoustu věcí. Hlavně musíte odpustit sobě, to je základ, musíte si odpustit, nahodit motor a zkusit to dál jinak. Říct si, že si holt všechno, co jste si nadrobil, zase sežerete. Ale bylo těžké se podívat do očí mámě, tátovi, ségře.

Naštěstí jste vlastně našel recept, jak se z toho vyhrabávat. Začal jste kreslit. Ale jak? To jste se najednou probudil jako kreslíř? Jak jste na to přišel?

Došlo k tomu v cele. Tam máte spoustu času na to se z toho zbláznit, pořád to melete v hlavě dokola. Začal jsem si proto čmárat, měl jsem papír, tužku, byly tam i pastelky…

To se chlapi v cele nesmáli?

Ne, bylo to tam docela ceněné, kreslil jsem jim i na obálky na dopisy domů. Zaměstnávalo mi to vědomí. Mohl jsem se na to soustředit a nezbláznit se. Seděl jsem a kreslil. Vidělo to pár lidí, kamarádi na návštěvě. A říkali, aby zkusil nakreslit komiks. Doteď ho mám schovaný, jmenuje se Porucha mozku, je to ještě kostrbaté.

Pak se stal víceméně zázrak. Po sedmi měsících mě pustili, já se rozhodl jít rovnou na léčení, na resocializační program. Kreslení mi zůstalo. Pomáhalo mi, proto jsem u něj vydržel. Byla to taková autoterapie. Mohl jsem se ze všeho vykreslit, mohl jsem vyjadřovat, popisovat vnitřní procesy. Takhle to začalo.

Teď kreslíte profesionálně.

Když jsem přijel do Ostravy na resocializační program, musel jsem podepsat takový kontrakt, kde je třeba napsat, čeho chcete dosáhnout. Už je to šest sedm let zpátky. Jako první jsem tam uvedl, že bych se chtěl prosadit s vlastní tvorbou. Už tehdy jsem myslel na to, že bych to mohl posunout dál. Pořád jsem se živil jako podlahář, ale mezitím jsem kreslil. Pak přišla první zakázka, dnes chodí další. Na stole mám první knihu, pro děti.