Ohledně zánětu jsme se pletli, míní studie. Napověděli jí domorodci

Autor:
Stárnutí se nevyhneme, a s ním ani zánětu. Je klíčovým univerzálním doprovodným rysem onoho biologického procesu. Potichu nás posunuje k cukrovce, demenci, srdečním poruchám. Takový je letitý náhled vědy. Zjištění výzkumu domorodých populací v Amazonii a Malajsii jím však otřásá.
Část 1/3

Lidé Orang Asli. Malajští domorodci stárnou jinak, chronický zánět u nich s věkem nestoupá.

Zánět je vlastně přirozenou reakcí imunitního systému, která tělo chrání před infekcí, poškozením. Věda má za to, že s tím, jak stárneme, získává vleklou podobu. S pokročilým věkem se v těle zabydluje systémové chronické nízkoprahové zánětlivé prostředí, často nemusí mít vnější příznaky, ale oslabuje orgány, nervy, svaly, tkáně.

„Jako by se imunní systém našeho těla přehřál, neustále by sváděl neexistující bitvy a postupně by opotřebovával orgány a systémy,“ popisuje server The Conversation. Tak chronický zánět otevírá dveře civilizačním chorobám. Onen scénář je podle vědeckého mínění vlastně automatickou náležitostí stárnutí. Tvoří stárnutí, představuje tento biologický proces.

Jenže studie z magazínu Nature Aging naznačuje, že chronický zánět nemusí být se stárnutím vůbec spojený. Že může souviset s životním prostředím.

Otazník nad dosavadním přístupem vykreslil výzkum, který měl k ruce dvě kategorie lidí. První představovala obyvatele moderních industrializovaných zemí, autorský tým je našel v Singapuru a Itálii. Druhá zastupovala tradiční společnosti, ty výzkum našel mezi lidem Tsimane v Amazonii a Orang Asli v malajských pralesích.

S pomocí krevních testů hledaly autorské týmy ve vzorcích ze všech oblastí cytokiny, proteiny, které se účastní imunitní odpovědi. Cílem bylo zjistit, jestli se univerzálně potvrdí vzorec z předchozích studií, kdy zánětlivé markery rostly s věkem a pojily se s nemocemi.

Výsledky byly pro obě kategorie jiné.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny

Solidní badatelská instituce, mapující historii medicíny anebo spíš panoptikum, plné zrůdiček naložených v lahvích s konzervačními roztoky? V případě Müterova muzea ve Filadelfii platí obojí. Záleží...

Nevděčným spojencům ho nedáme. Jak Američané utopili proviant za miliardy

Premium

Některá přátelství nejsou na věčnost. I účelové spojenectví Britů, Francouzů a Američanů se začalo přežívat těsně po druhé světové válce. Nesoulad mezi vítěznými mocnostmi výstižně vykreslil incident...

Krutost, ani kapka soucitu. Topiče svázali a bili jako zběsilí, stříkance krve byly všude

Premium

Sklenice s obědem o sebe v síťovce zacinkaly, když kráčela k domku svého synovce. Nesla mu slíbený oběd. Berta O. vzala za kliku. Bylo však zamčeno. Než se rozhodla odemknout, obešla stavení....

Malý test před velkou prohibicí. Fialový gang z Detroitu se vybil sám

Ještě před velkou federální prohibicí si státem vynucovanou abstinencí prošli v Michiganu. Metodám detroitského gangu z Rajského údolí, který začal pouličními krádežemi a stal se nejmocnější...

Brutální extrakt z ragby. RUNIT je osekaný na surovou akci a děsí lékaře

Nejzuřivější sport světa, ultranásilný, rychlý, tvrdý. Nelítostný, ničivý. Láme limity. Stal se virálním, sociální média vzal útokem. To vše o sobě říká RUNIT, primitivní australský derivát z ragby....

Ohledně zánětu jsme se pletli, míní studie. Napověděli jí domorodci

Stárnutí se nevyhneme, a s ním ani zánětu. Je klíčovým univerzálním doprovodným rysem onoho biologického procesu. Potichu nás posunuje k cukrovce, demenci, srdečním poruchám. Takový je letitý náhled...

31. října 2025

Nevděčným spojencům ho nedáme. Jak Američané utopili proviant za miliardy

Premium

Některá přátelství nejsou na věčnost. I účelové spojenectví Britů, Francouzů a Američanů se začalo přežívat těsně po druhé světové válce. Nesoulad mezi vítěznými mocnostmi výstižně vykreslil incident...

30. října 2025

Župany pro naháče v boxech? To byl logistický horor, vypráví kostymérka

Že v populární televizní šou, která je především o nahotě, na oblečení vůbec nesejde? O opaku vás ráda přesvědčí Dominika Pichler, kostýmní výtvarnice pořadu Naked Attraction Česko & Slovensko. V...

30. října 2025

Všude se střílelo, peklo. Vyznamenaný voják o misi s Petrem Pavlem i trápení těla

Premium

Sám se označuje za dinosaura vojenských misí. V Iráku, na Balkáně a v Afghánistánu zažil podle vlastních slov strašlivé věci. „Jednou to vypadalo jako ve filmu Zachraňte vojína Ryana,“ vzpomíná...

29. října 2025  13:35

Brutální extrakt z ragby. RUNIT je osekaný na surovou akci a děsí lékaře

Nejzuřivější sport světa, ultranásilný, rychlý, tvrdý. Nelítostný, ničivý. Láme limity. Stal se virálním, sociální média vzal útokem. To vše o sobě říká RUNIT, primitivní australský derivát z ragby....

29. října 2025

Krutost, ani kapka soucitu. Topiče svázali a bili jako zběsilí, stříkance krve byly všude

Premium

Sklenice s obědem o sebe v síťovce zacinkaly, když kráčela k domku svého synovce. Nesla mu slíbený oběd. Berta O. vzala za kliku. Bylo však zamčeno. Než se rozhodla odemknout, obešla stavení....

28. října 2025

Malý test před velkou prohibicí. Fialový gang z Detroitu se vybil sám

Ještě před velkou federální prohibicí si státem vynucovanou abstinencí prošli v Michiganu. Metodám detroitského gangu z Rajského údolí, který začal pouličními krádežemi a stal se nejmocnější...

28. října 2025

Zblízka jsme viděli, jak se z tanků střílí do živého, vypráví fotograf Michal Růžička

Premium

Za fotografii hokejistů oslavujících světový titul dostal Michal Růžička nedávno Cenu diváků výstavy Czech Press Photo. Zajisté znáte i další jeho fotky, které pořídil na olympiádách i v běžném...

27. října 2025

Vztah jako obchod. Studie zkoumala, co s ním udělá přístup něco za něco

Může to být záruka, že bude vztah férový. Že na něj nikdo nedoplácí, že do něj dávají oba partneři stejně, že si přízeň oplácejí. Vede však hlídání, aby byly pomyslné účty vyrovnané, ke spokojenosti?...

27. října 2025

Nejvíc sebevražd je v pondělí a na jaře. Psycholog promluvil o depresích či splínu

Premium

Podzimní sychravé dny, které většinou nabízejí jen slabý sluneční svit, často viníme z našich splínů. Co dělat, když zjistíme, že jsme ke změnám počasí přecitlivělí, či dokonce trpíme takzvanou...

26. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Do vesmíru vezmu puk. České pivo bych bral jen kvůli výzkumu, říká Svoboda

Premium

Patří mezi ty, o nichž se říká, že jsou chodící miliardou korun. Tolik za něj Česko zaplatilo v rámci leteckého výcviku. Jako stíhací pilot gripenu je zvyklý pohybovat se rychlostí kolem 2 000 km/h,...

26. října 2025

Největší diamant objevili v Africe. Dodnes zdobí britské korunovační klenoty

Jaká byla cesta největšího surového diamantu z dolu v jižní Africe až do britských korunovačních klenotů? Britové nechali symbol koloniální nadvlády rozdělit, aniž by tušili, že se impérium v...

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.