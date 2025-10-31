Zánět je vlastně přirozenou reakcí imunitního systému, která tělo chrání před infekcí, poškozením. Věda má za to, že s tím, jak stárneme, získává vleklou podobu. S pokročilým věkem se v těle zabydluje systémové chronické nízkoprahové zánětlivé prostředí, často nemusí mít vnější příznaky, ale oslabuje orgány, nervy, svaly, tkáně.
„Jako by se imunní systém našeho těla přehřál, neustále by sváděl neexistující bitvy a postupně by opotřebovával orgány a systémy,“ popisuje server The Conversation. Tak chronický zánět otevírá dveře civilizačním chorobám. Onen scénář je podle vědeckého mínění vlastně automatickou náležitostí stárnutí. Tvoří stárnutí, představuje tento biologický proces.
Jenže studie z magazínu Nature Aging naznačuje, že chronický zánět nemusí být se stárnutím vůbec spojený. Že může souviset s životním prostředím.
Otazník nad dosavadním přístupem vykreslil výzkum, který měl k ruce dvě kategorie lidí. První představovala obyvatele moderních industrializovaných zemí, autorský tým je našel v Singapuru a Itálii. Druhá zastupovala tradiční společnosti, ty výzkum našel mezi lidem Tsimane v Amazonii a Orang Asli v malajských pralesích.
S pomocí krevních testů hledaly autorské týmy ve vzorcích ze všech oblastí cytokiny, proteiny, které se účastní imunitní odpovědi. Cílem bylo zjistit, jestli se univerzálně potvrdí vzorec z předchozích studií, kdy zánětlivé markery rostly s věkem a pojily se s nemocemi.
Výsledky byly pro obě kategorie jiné.