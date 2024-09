Je běh sexy? A vaření, auta? Výzkum našel nejpřitažlivější mužské záliby

Vítěz. Vaření patří mezi záliby, které pro ženy sexy jsou.

Tým serveru Date Psychology, který s vědeckou přísností zkoumá seznamování se, přiznává, že se nechal vyprovokovat „studií“ o neatraktivních pánských koníčcích, co poletovala na internetu. Aby se následně vyjevilo, že je pouze produktem vtipu jakéhosi spolku přátel pozorování ptactva. Web zaměřený na vztahy, lidské chování, kognitivní psychologii, neurovědu se to rozhodl chápat jako hozenou rukavici.

Jeho vlastní práce se opírá o skutečný výzkum, zahrnul přes osm stovek lidí, žen byla trochu menší polovina. Autorský tým zajímalo, které koníčky vidí jako atraktivní ženy a o kterých si myslí, že jsou pro ženy přitažlivé, pánové. Vyzraďme přitom rovnou, že pánové se netrefili pouze ve dvanácti procentech. „V předpovídání, co shledají ženy za atraktivní a co ne, byli muži velmi dobří,“ skládá hold studie. Kromě toho však výzkumný kolektiv detailněji proklepl rozličné záliby z podkategorií jako sportovní hobby, neřestné záliby, umělecké, kulturní koníčky. Nevynechal bojové sporty, sledování porna, paření všeho druhu ani kovářství a rybaření.

Jaká záliba je podle něj ta, která si s největší pravděpodobností zajistí zájem žen, protože ji nahlížejí jako atraktivní a sexy?

Studie nejprve nabádá k uměřenosti. Páni by si měli záliby vybírat předně podle sebe, poznamenává výchovně. Potřebují hobby, které baví je. A takové, na které mají, sáhnout například po dřevořezbě jen proto, že oslovuje ženy, neznamená, že to bude produktivní svazek. Výzkum zdůrazňuje, že své ctitelky si najdou lecjaké koníčky, pro extroverty i introverty, fyzické i duševní. A když se hobby setká jen se sympatiemi padesáti procent žen, i to mužům dává pořád dost šancí.

Rozdíly však přesto existují. A s nimi přichází i komentář, který naznačuje, jaké pánské záliby mají větší šanci ženy zaujmout.