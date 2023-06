Basis Nord. Tajná základna nacistů v Sovětském svazu měla jepičí život

V roce 1939 došlo ve vztazích Sovětského svazu a nacistického Německa k výraznému oteplení. Devatenáctého srpna byla uzavřena německo-sovětská obchodní smlouva, k níž po čtyřech dnech přibyl ještě tzv. pakt Molotov-Ribbentrop.

Obě dohody, prošpikované tajnými a neveřejnými dodatky, vytvářely vnější funkční rámec nového přátelství dvou velmocí. Ty spolu nyní nejen ve velkém obchodovaly, měnily německé technologie, civilní i vojenské, za sovětské suroviny, ale také si rozdělily sféry vlivu. Cynicky si rozparcelovaly Evropu na svá vlastní teritoria.

Teorii z překreslených map pak začaly převádět krátce poté do praxe, invazí do Polska. Obchodní smlouva i pakt Molotov-Ribbentrop svými veřejnými částmi textu navenek vytvářely zdání, že Němci i Sověti pouze našli společnou řeč v několika obecných tématech, jistou vzájemně prospěšnou shodu z toho, že si nebudou v Evropě překážet. Ovšem neveřejné dodatky dodávaly smlouvám dočista jiné, radikálně vojenské vyznění. Hovořily o přímé koordinaci armádních operací, o materiální a informační podpoře.

Ze Sovětů fakticky dělaly spoluválčící stranu, tiché spojence nacistického Německa.

Sdílení strategického prostoru

Jedním z mnoha neveřejných dodatků, jimiž se Sovětský svaz později nikdy moc nechlubil, byla dohoda o pronájmu vlastního území německé flotile. Přesněji, Sověti výměnou za přístup k technologiím nabídli Německu výhodnou „strategickou námořní pozici“, severskou základnu pro jeho lodě na svém vlastním území. V dohodě není doslovně zmíněno, že by tuto základnu nabídli přímo Kriegsmarine, válečnému loďstvu. Nicméně právě takový byl výsledek.

Krátce poté, co došlo k podpisu dohod, se na severním pobřeží Sovětského svazu začal hledat nový bezpečný přístav. Pro lodě a ponorky, s nimiž mohli Němci skrytě pronikat do Severního ledového oceánu a Atlantiku, efektivněji provádět blokádu britských ostrovů, kontrolovat transport zboží ze Států do Evropy.

Sovětský svaz se přitom navenek nechtěl „pošpinit“ oficiální vojenskou podporou nacistů, chtěl si ponechat zdání neutrality vůči Velké Británii a Francii. A tak Německu nenabídli přístav v Murmansku, jak bylo prve poptáváno z Berlína, ale nerozvinutý přístav v Motovském zálivu Litevského fjordu.

Rybáři, kteří tento přístav, nazývaný Zapadnaja Lica, dosud využívali, se vlastně nikdy nedozvěděli, proč byli odtud vystěhováni. Na konci září 1939 sem znenadání dorazil konvoj sovětských vojáků, a ti zahájili živelný přesun lidí, lodí i materiálu dál do Karélie. Takřka přes noc se stal celý region uzavřenou a přísně střeženou vojenskou oblastí.

O tom, že se místo „čistí“ proto, aby si tu mohli Němci vybudovat svou vlastní základnu, nejspíš neměli sebemenší zdání ani vojáci pověření stěhováním. V říjnu už kolem vyprázdněného Motovského zálivu nebylo civilistů ani sovětských vojáků. Ale rozhodně tu bylo živo.

Na základech rybářské vesnice a přístavu se totiž pod dohledem německých inženýrů a stavitelů rodila přísně tajná základna Basis Nord. Místo, kde mohly bezpečně kotvit nacistické ponorky, přepadové lodě i křižníky. Kde bylo možné doplňovat zásoby paliva a provádět základní opravy. Lokalita Zapadnaja Lica na nejzápadnějším cípu poloostrova Kola se ukázala být pro záměry nacistů naprosto ideální.

Nejenže se odtud dala potírat plavba anglických lodí v severních mořích, ale napomáhala i ke spojení Německa s Asií. Skvěle posloužila při podpoře nacistických misí na Arktidě. I Sovětům bylo brzy jasné, že Němcům touto strategickou základnou pomohli možná až příliš. Proto se vše udržovalo ve velmi diskrétním duchu.

Pobřeží bylo uzavřeno i pro veškerou zahraniční i sovětskou domácí lodní dopravu, takže nikdo nemohl pozorovat probíhající stavební operace a pohyb lodí. Úzký profil fjordu znemožňoval pozorování z otevřeného moře.

Hra na únosy a přepadení

Proměna ospalého rybářského přístavu Zapadnaja Lica na námořní vojenskou základnu Basis Nord byla nad poměry blesková, ale nikoliv bez komplikací. Základna totiž neměla žádné napojení na pevninu, nevedly sem koleje ani zpevněné cesty, Sověti nesouhlasili s vytvořením leteckého mostu, a tak musela veškerá doprava materiálu probíhat po moři. Němci se přitom mohli spolehnout na plnou pomoc Sovětů.

Nejprve německé nákladní lodě zavážely stavební materiál do Murmansku, odkud si ho nabrala menší německá plavidla a dopravila ho do Motovského zálivu. Bylo to poněkud zdlouhavé, a tak brzy začaly Basis Nord zásobovat lodě sovětské.

S tím se pojila určitá zvláštnost, aby to snad z hlediska mezinárodního práva náhodou nevypadalo tak, že Sověti staví Němcům základnu, z níž vyrážejí za přepady anglických a francouzských lodí, museli si němečtí námořníci tyto sovětské lodě naložené stavivem nejprve „uloupit“.

Uvozovky jsou zcela na místě, protože ony akce byly předem smluvené. Sovětské lodě naložené v Murmansku stavebním materiálem se pravidelně stávaly kořistí Němců, a poté, co z nich bylo zboží v Basis Nord vyloženo, byly zase navráceny zpět. K opětovnému doplnění.

Podivnost této konspirace šla ještě o něco dál, protože Sověti nedisponovali v oblasti dostatečným množstvím nákladních plavidel o potřebné tonáži. A tak jim Němci „zapůjčili“ tři vlastní obchodní lodě, Cordillera, Phoenicia a Sachsenwald, které jim pak při inscenovaných přepadech periodicky zabavovali, vyprazdňovali a navraceli zpět.

Němci Basis Nord také rutinně využívali pro kontakty s císařským Japonskem. Už legendární se stala „záhadami opředená“ plavba německého křižníku Komet. Ten odtud vyrazil v srpnu 1940, plně naložený německými zbraněmi, jen aby za tmy doplul do Murmansku, kde byl přejmenován na Semen Dežněv. Odtud v doprovodu sovětského ledoborce pokračoval dál, dočkal se přitom ještě jednoho přejmenování, na loď Dunai, aby do Japonska nakonec dorazil jako Tokyo Maru.

Přejmenovávání, připomínající hru na tichou poštu, mělo zastřít fakt, že Německo s výraznou pomocí Sovětského svazu napomáhalo vyzbrojování Japonska. Pikantní na tom bylo, že křižník Komet se nedal ani vzdáleně popsat jako plavidlo obchodní mise. Mohl se chlubit hrozivou reputací, protože v Atlantiku před svým převelením k cestě do Asie už potopil devět obchodních lodí o celkovém výtlaku 65 tisíc tun. Byla to skutečně obávaná „pirátská“ loď. Křižník se nakonec jižní cestou vrátil zpět do Hamburku a Sověti si za jeho doprovod ještě naúčtovali skoro milion říšských marek.

Přátelé si musí pomáhat

Když britské lehké křižníky pronásledovaly německou nákladní loď Brémy, ztratila se jim kdesi u Murmansku. Tam už plout nemohou, jsou to sovětské výsostné vody. Mohly se jen domnívat, že nezmizela jen tak. Poté, co německá bitevní loď Deutschland pirátsky přepadne nákladní parník City of Flint, zakotví unesená loď i se svým nákladem v Basis Nord. Sem se také po divoké honičce ukryje další německá přepadová loď Ems. K jejímu dopadení už mnoho nechybělo, ale pronásledovatelům se do cesty postavily sovětské lodě.

Pozornosti dobře informovaného švédského, francouzského, norského i dánského tisku fakt, že se Němci nějak zabydleli v Severním oceánu, neunikl. A hypotéza o tom, že nacisté operují přímo z území Sovětského svazu, byla velmi živá. Němci to samozřejmě v naprosté shodě se Sověty hlasitě popírali.

V oficiálním vyjádření Moskvy pro Londýn zaznělo, že „sovětské vedení považuje za směšné a urážlivé nejen tvrzení, ale dokonce i prostý předpoklad, že SSSR údajně vstoupil do vojenského spojenectví s Německem. Naše hospodářská dohoda s Německem je pouze dohodou o obchodu“.

Základna Basis Nord sehrála důležitou roli při koordinaci Operace Weserübung, tedy útoku, bez předchozího vyhlášení války, maskovaného jako „vojenské cvičení“, německé armády na Norsko. Norové jistě nepočítali s tím, že k nim oddíly německých horských myslivců budou pronikat zpoza hranic Sovětského svazu.

Po celé dva měsíce sloužila kampani německé armády v Norsku základna jako klíčová zásobní a velitelská pozice. Nedocházelo tu sice k dozbrojování válečných plavidel, ale ke koordinaci vojenských akcí. Němci sem kvůli tomu přemístili na 12 tisíc tun vojenského materiálu i speciální loď.

Jenže po německém vítězství se dosud perfektně fungující spolupráce třetí říše s Moskvou přežila a stala se jednostrannou. Nacisté spolu s Norskem získali perfektní základny pro námořní operace, které svým provozním formátem silně překonávaly to, co mohl nabídnout Basis Nord. A přes Narvik získali i přístup k železné rudě ze Švédska.

Spolupráce tak už neměla původní prioritu. Sověti se ještě pokoušeli zlákat nacisty tím, že by jim ke stávajícímu „pronájmu“ Zapadnaja Lica nabídli i zátoku Iokanga. Ale tato velkorysá nabídka už zůstala nevyslyšena. Na podzim 1940 došlo za ne přesně známých okolností nedaleko Basis Nord k útoku na sovětskou ponorku Dekabrist. Po této události se pak Němci rozhodli svou základnu v Sovětském svazu definitivně opustit. Přátelství dostávalo stále větší trhliny.

Existence přísně tajné námořní základny nacistů na území Sovětského svazu tedy měla nakonec jepičí život. Ale její strategická úloha byla v prvních letech druhé světové války značná. Po opuštění Basis Nord zbývalo do Operace Barbarossa, tedy útoku třetí říše na Sovětský svaz, už jen pár měsíců. A Moskva, která v režimu přísného utajení dosud všestranně napomáhala nacistům v plnění jejich světovládných ambicí, se tak mohla začít tvářit jako oběť.