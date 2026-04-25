Neděle ráno, leden 1944. Velitel vede své muže do kostela, je jich několik set, a jak pochodují, vyzve je, aby něco zpívali. Vojáci spustí a veliteli se líbí melodie i procítěnost a verva, s jakou to zpívají.
Myslí si, že to je nějaká náboženská píseň.
Svým způsobem ano. „Die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen, SA marschiert…“ Nad půvabně zvlněnou krajinou východního Kentucky se nese burácení Horst Wessel Lied, krvežíznivé hymny nacistů a neoficiální druhé hymny třetí říše.
Plukovník v čele se jmenuje Payton Winlock a vůbec netuší, jak moc se mu zpívající jednotka vysmívá, přestože je velitelem zajateckého tábora Breckinridge. Ti muži jsou váleční zajatci, bývalí vojáci Afrikakorpsu. A vlastně jsou vojáky pořád. Dávají najevo, kdo je tady, v srdci Ameriky, vlastně pánem.
Je z toho skandál, píše se o tom v novinách a politici hřímají, že něco takového se nesmí opakovat.
Ale v jiné podobě se to děje dnes a denně po celé Americe.
Když se za tu dobu neoběsí, přijdou tam dva muži a pověsí ho sami. Pak to jde jako epidemie. Někteří jsou ubiti, další oběšeni, jiní mají podřezané žíly. Někdy komando honí oběť po celém táboře a ráno je všude plno krve.