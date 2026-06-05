Spojenci válku vedli tak, aby dosáhli úplného vítězství. Nechtěli vyjednávat o míru. Jejich cílem byla bezpodmínečná kapitulace nepřítele, zničení nacistického režimu, osvobození okupovaných území, potrestání válečných zločinců a taková poválečná kontrola, jež by Německu zabránila znovu vést válku. Netoužili udělat stejnou chybu jako za první světové války, kdy Německo sice kapitulovalo, ale jeho režim přežil a fungoval dál.
Z řad zajatců byli vybráni předáci, kteří výměnou za zvýšené příděly potravin pomáhali americkým strážným hatit pokusy o útěk, vzpoury a celkově pak s udržováním pořádku.