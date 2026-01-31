Když přijížděli, byli tak zpitomělí, že za rafinovanou americkou past považovali dokonce i zmrzlinu.
Na transportní lodi, která je vezla ze severní Afriky do New Yorku, Norfolku či Filadelfie, byla obvykle podávána po večeři.
Vyhublí vojáci Afrikakorpsu, kteří předtím v poušti žili z velmi skrovných přídělů konzerv, bez vody k pití i mytí a trpěli průjmy, věřili, že si je tím Američané kupují, aby byli při plavbě v klidu a nezmocnili se lodi.
Představa, že když se my budeme dobře chovat k našim zajatcům, Němci udělají totéž, se ukázala jako iluze. Přicházejí zprávy o táborech smrti nebo chladnokrevné hromadné popravě čerstvě zajatých Američanů. V té době je v zemi více než čtyři sta tisíc Němců v šesti stech táborech.