„Přijeli jste moc rychle, ještě večeřím.“ Kuriózní případy zneužití záchranky

Co je to žlutý taxík? Ve zdravotnickém slangu situace, kdy lidé volají na tísňovou linku o vyslání záchranky k neadekvátním případům. Někdo ani nechce záchranku zneužít, udělá to jen z neznalosti. Nebo pohodlnosti. Ale někteří i lžou a naivně věří, že budou mít na příjmu v nemocnici přednost v jízdě.