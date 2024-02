Smrt hladem a zimou ve srubu plném jídla. Tragédie v Yuba County zůstává záhadou

Proč pětice mladých mužů vyjela autem do hor Sierra Nevady, se neví. Proč tam vyrazili do závějí v lehkých bundičkách, se neví. Proč jeden z nich zemřel na podchlazení a vyhladovění ve srubu plném paliva a jídla, se neví též. Proč další tři zahynuli v okolí, též ne. Ani to, jak dopadl poslední z party. Tragédie z Yuba County zůstává mystériem.