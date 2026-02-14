Podle nejnovějšího globálního průzkumu Randstad Workmonitor 2025 jsme svědky historického zlomu. Poprvé od doby průmyslové revoluce přestává být výše mzdy absolutním králem při výběru zaměstnání. Na její místo nastoupila rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Pro moderního zaměstnance už není otázkou, kolik si vydělá, ale co za tu mzdu „obětuje“ ze svého soukromí.
Nejde přitom o žádný generační rozmar nebo lenost, jak se občas snaží naznačit zastánci staré školy. Je to pud sebezáchovy. Světová zdravotnická organizace (WHO) totiž v mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD-11) jasně definuje syndrom vyhoření jako profesní fenomén, který je přímým důsledkem nezvládnutého chronického stresu na pracovišti. Riziko tohoto stavu přitom dramaticky roste právě v kancelářském prostředí, kde moderní technologie zbouraly fyzické i časové hranice mezi domovem a firmou.
Past jménem „vždy na příjmu“
Tento problém podrobně zmapovala společnost Microsoft ve svém Work Trend Indexu 2025. Podle ní čelíme fenoménu tzv. „digitálního dluhu“. Zaměstnanci jsou dnes doslova zaplaveni komunikací. E-maily, chaty a schůzky spotřebovávají tolik energie, že na samotnou tvůrčí práci nezbývá čas. Výsledkem je paradoxní stav: lidé odcházejí z kanceláře psychicky vyčerpaní, ale s pocitem, že vlastně nic nevykonali.
Klíčovým viníkem je fragmentace práce. Mozek, který je nucen každých pár minut přepínat mezi okny prohlížeče, vyskakujícími notifikacemi a videohovory, se dostává do stavu kapacitního vyčerpání. Jde o neustálý režim vysoké pohotovosti, ze kterého se lidská psychika neumí jen tak „vypnout“ odchodem z budovy.
Kariérní trend 2026? Návrat k hmatatelné realitě
Právě proto se dnes objevuje trend, který by byl před dvaceti lety nepředstavitelný: lidé z kanceláří začínají vzhlížet k manuálním a provozním profesím. Studie Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2025 ukazuje, že mladší generace stále častěji vyhledávají obory, které nabízejí smysluplnou a hmatatelnou činnost.
Oproti digitální práci v korporátu nabízejí profese vyžadující fyzickou přítomnost a soustředění na jeden úkol luxus, který se stal v 21. století nejvzácnějším: čistou hlavu. V terénu nebo v kabině stroje totiž práce končí přesně v momentě, kdy odložíte nářadí nebo vypnete motor. Mentální dojezd je minimální, protože výsledek práce je okamžitě vidět a mozek jej může zařadit do kolonky splněno.
Návrat k dětským snům: Když práce dává smysl
Pamatujete si na ty chvíle, kdy jste jako malí stáli u okna a sledovali to velké auto, které s lehkostí zvedalo popelnice? Zatímco polovina třídy chtěla být astronauty, ta druhá chtěla řídit „kuka vůz“ nebo se vozit na jeho stupátku. Dnes se tento dětský sen vrací v dospělé podobě jako racionální volba.
Proč Marius Pedersen?
Společnost Marius Pedersen, která v Česku tvoří zázemí pro více než tři tisíce zaměstnanců, potvrzuje, že zájem o práci v provozu roste i u lidí, kteří dříve seděli za počítačem. Důvodem je nejen stabilita, ale především jasná pravidla. „Zaměstnanec pro nás není číslo v tabulce. Zakládáme si na férovosti, protože na lidech v terénu stojí celý kolos našeho odpadového hospodářství,“ uvádí Martin Hušek, ředitel Hradecké služby, dceřiné společnosti Marius Pedersen, která je v Česku lídrem na trhu.
Čistá hlava: Odměna za ranní vstávání
Jedním z největších benefitů práce v terénu je paradoxně čas. Ano, začíná se brzy ráno, ale to s sebou nese výhodu, kterou vám žádná kancelář nenabídne.
- Volná odpoledne: Zatímco v kancelářích vrcholí odpolední krize a nekonečné řetězce e-mailů, posádky Marius Pedersen mají hotovo. Odpoledne patří rodině, koníčkům nebo prostě jen klidu.
- Hmatatelný výsledek: Na konci směny je ulice čistá, kontejnery prázdné. Mozek dostává okamžitou zpětnou vazbu o dobře vykonané práci, což je nejlepší prevence proti vyhoření.
Život v rytmu ročních období: Když se ulice mění v kancelář
Zatímco v kancelářských budovách se teplota a světlo nemění po celý rok, tedy i uprostřed léta je vám zima z naplno puštěné klimatizace, práce venku nabízí kontakt s realitou, který digitální svět postrádá. Zaměstnanci v terénu nejsou jen diváky, jsou přímými účastníky proměn města.
- Léto: Město v nejčistší podobě. Ranní svítání nad prázdnými ulicemi má neopakovatelnou atmosféru. Posádky jsou prvními svědky probouzejícího se města v čase, kdy je vzduch ještě svěží a doprava minimální.
- Podzim a jaro: Čas proměn. Období, kdy se uklízí spadané listí nebo se město probouzí ze zimního spánku. Je to dynamická práce, která vyžaduje koordinaci a plánování. Právě zde lidé oceňují rozmanitost – stereotyp v tomto oboru zkrátka neexistuje.
- Zima: Když se z řidičů stávají mistři. Zima proměňuje ulice v technickou výzvu. Ovládat moderní sypač nebo svozový vůz na namrzlé vozovce vyžaduje absolutní klid a zkušenosti. „Není lepší pocit, než když se po mrazivém ránu vrátíte do zázemí depa s vědomím, že díky vám se lidé bezpečně dostali do práce a děti do škol,“ popisují řidiči Marius Pedersen. Právě v zimě se nejvíce utužuje týmová opora – posádka drží při sobě a společně čelí živlům.
Moderní řemeslo jako nová kariérní cesta
Podle Hospodářské komory ČR poptávka po technických a provozních profesích nadále stoupá: „V souhrnu všech odvětví uvádí 17,6 % firem, které označily nedostatek pracovníků jako překážku podnikání, že jim aktuálně chybí řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách. Po této skupině profesí existuje tedy významná poptávka napříč celou ekonomikou.“
Práce v odpadovém hospodářství už dávno není tou těžkou dřinou z minulého století. Je to obor využívající špičkové technologie – od automatizovaných třídicích linek až po vozy splňující nejpřísnější ekologické normy.
Marius Pedersen ukazuje, že stabilní zázemí dánské společnosti lze skloubit s lidským přístupem. „Šikovným lidem rádi zaplatíme například i rozšíření řidičského průkazu na nákladní auto,“ dodává Martin Hušek.
Aktuálně obsazuje tyto pozice:
Work-life balanc v roce 2026 už není o ping-pongových stolech v kanceláři. Je o možnosti zavřít dveře kabiny nebo bránu depa a vědět, že práce skončila. Že je hotovo. A že svět je díky vám o kousek čistším a lepším místem. Možná je čas přestat o čisté hlavě jen číst a jít si ji vyzkoušet do terénu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Marius Pedersen.