Čarodějové z Hollywoodu za války skryli továrny před Japonci pod falešnými městy

Pilot kontroloval už poněkolikáté přístroje a byl stále zmatenější. Ale ano, je to Santa Monica. Vždyť to tady zná, přistával zde už několikrát. Poznává i čtvrti pod sebou. Jen letiště se vypařilo.
Hlava mu z toho jde kolem. Tam, kde si myslel, že by mělo být, je město.
Podívá se ještě jednou. Ano, je tady správně. Elegantně zaoblená pláž, mola, ulice křižující se v pravém úhlu. Stromy, ploty, parkující auta. Pár kilometrů na jih vidí další letiště. Jen to jeho tady není. Jen domy.
Aby iluze byla dokonalá, kolem falešných stodol, které kryjí sklady munice, se někde popásá i dobytek.