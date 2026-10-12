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Jízda na tygrovi. Churchill plul do USA s pěti tisíci německými zajatci

Milan Vodička
  20:00

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Na místě. Winston Churchilll se loučí s námořníky. | foto: Profimedia.cz

Ona otázka už zůstane navždy bez odpovědi: Co kdyby se zajatí Němci rozhodli, že se vyvalí z podpalubí a setnou Británii její hlavu i za cenu sebeobětování pro vůdce a třetí říši? Měsíc předtím se na téže lodi vzbouřili italští zajatci a chvíli to vypadalo, že ji ovládnou. Winston Churchill se do Ameriky s tisícovkami zajatců přesto vydal.
Z tajných sejfů

Na obrovské lodi se plaví tři maršálové, dva admirálové, generálové a ministři, ale všechno se točí kolem plukovníka Wardena. Plešatého muže s doutníkem a nadváhou, který od rána do večera pije šampaňské a zalévá ho brandy.

Šéfuje všem těm mužům se zlatými výložkami, kteří ho poslouchají na slovo. Plukovník Warden je zdaleka největší zvíře na palubě.

To kvůli němu sem nastěhovali nábytek a vrátili lodi něco z jejího bývalého luxusu. Zařídili mu apartmá, jídelnu, pracovnu a konferenční místnost.

Není to jen proto, že má výraz buldoka a vypadá jako Winston Churchill.

Je to opravdu Churchill.

Z paluby sleduje, jak dělníci v kabinách narychlo strhávají dřevěné obložení a bez cavyků ho hážou do moře. Brzy na vlastní kůži zjistí, proč muselo pryč.

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