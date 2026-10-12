Na obrovské lodi se plaví tři maršálové, dva admirálové, generálové a ministři, ale všechno se točí kolem plukovníka Wardena. Plešatého muže s doutníkem a nadváhou, který od rána do večera pije šampaňské a zalévá ho brandy.
Šéfuje všem těm mužům se zlatými výložkami, kteří ho poslouchají na slovo. Plukovník Warden je zdaleka největší zvíře na palubě.
To kvůli němu sem nastěhovali nábytek a vrátili lodi něco z jejího bývalého luxusu. Zařídili mu apartmá, jídelnu, pracovnu a konferenční místnost.
Není to jen proto, že má výraz buldoka a vypadá jako Winston Churchill.
Je to opravdu Churchill.
Z paluby sleduje, jak dělníci v kabinách narychlo strhávají dřevěné obložení a bez cavyků ho hážou do moře. Brzy na vlastní kůži zjistí, proč muselo pryč.