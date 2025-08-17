Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti

Den je tak horký, že Jimmy Hrobař plivne – a slina na kameni jen zasyčí. Čúrky potu mu stékají po zádech. Ne kvůli vedru, na to je zvyklý. Slunce mu pere do obličeje, a tak si stáhne krempu stetsonu do čela. Zavrzají holínky... A proti němu náhle stojí stín. Patří čahounovi s knírem, buřinkou, vestou a ušpiněnými chapsy na nohou. Stín i jeho majitel se sunou blíž. A tu…
Řádil hlavně v Novém Mexiku, tisk bez ustání referoval o jeho děsivých činech. Na jeho hlavu byla vypsána velkorysá odměna 500 dolarů, a tak se stal děsivou, avšak lákavou kořistí.