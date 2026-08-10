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Wehrmacht pije Fantu. A jak si za Hitlera germanizovali Coca-Colu

Milan Vodička
  20:00

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Coca-Cola se v Německu uhnízdila. Přečkala i třetí říši. | foto: Profimedia.cz

Ironickým paradoxem německého limonádového zázraku za války bylo, že v srdci nacistické třetí říše vlastně vzkvétala americká firma. Nejdřív přesvědčila třetí říši, že je vlastně německá, a pak si vyrobila limonádu z „odpadu z odpadu“.
Z tajných sejfů

Někdy začátkem roku 1945 přistála v Hobokenu loď s další várkou německých válečných zajatců. Hned přes řeku Hudson se vypíná Manhattan, ale víc než mrakodrapy Němce zaujme velká reklama na Coca-Colu na jedné budově poblíž mola. Vzrušeně gestikulují a něco si hlasitě říkají.

Znervóznělý strážný nechápe, co se děje. Vyštěkne rozkaz, ať se uklidní. Potom chce vědět, o co jim jde. Zajatec, který umí anglicky, mu vyrazí dech: „Jsme překvapeni,“ vysvětlí mu, „že i vy tady máte Coca-Colu.“

Je jedničkou Hitlerovy země, pro kterou je dobré jen to, co je německé. Němci si totiž myslí, že kola je opravdu německá.

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