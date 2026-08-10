Někdy začátkem roku 1945 přistála v Hobokenu loď s další várkou německých válečných zajatců. Hned přes řeku Hudson se vypíná Manhattan, ale víc než mrakodrapy Němce zaujme velká reklama na Coca-Colu na jedné budově poblíž mola. Vzrušeně gestikulují a něco si hlasitě říkají.
Znervóznělý strážný nechápe, co se děje. Vyštěkne rozkaz, ať se uklidní. Potom chce vědět, o co jim jde. Zajatec, který umí anglicky, mu vyrazí dech: „Jsme překvapeni,“ vysvětlí mu, „že i vy tady máte Coca-Colu.“
Je jedničkou Hitlerovy země, pro kterou je dobré jen to, co je německé. Němci si totiž myslí, že kola je opravdu německá.