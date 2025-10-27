Vztah jako obchod. Studie zkoumala, co s ním udělá přístup něco za něco

Autor:
Může to být záruka, že bude vztah férový. Že na něj nikdo nedoplácí, že do něj dávají oba partneři stejně, že si přízeň oplácejí. Vede však hlídání, aby byly pomyslné účty vyrovnané, ke spokojenosti? Aktuální studie to zjišťovala s velkým časovým záběrem, své páry sledovala po třináct let.
Část 1/4

Vyváženost, férovost je ve vztahu potřeba. Dá se však hlídat jako v účetní knize?

Vyšla přitom z toho, že vztahové nastavení může být v zásadě dvojí. První z nich se vlastně nestará o to, zda je starost o potřeby, spokojenost toho druhého bezprostředně splácena. Nestřeží vyrovnanou bilanci. Alternativní přístup se naopak snaží zaznamenávat, zda je přízeň oplácena. Zda je náležitě oceněna, přiměřeně opětována.

Vztahy dovedou být zmatené, nevyvážené, křehké. Snaha o vyváženost může prospět. Platí to však, funguje to? Studie vydaná magazínem Personality and Social Psychology Bulletin to zjišťovala s pomocí vzorku téměř sedmi a půl tisíc heterosexuálních párů. Po úctyhodnou dobu třinácti let je zpovídala každé dva roky.

Zajímalo ji, jak je jejich vztah nastavený, zda partneři za svou přízeň očekávají oplátku, jak pečlivě zaznamenávají, zda byla opětována. Muži a ženy rovněž hodnotili svou spokojenost. Výzkum nezajímalo jen, který z přístupů je spojený s vyšší spokojeností. Zjišťoval též, zda a jak se mění. A zda se na spokojenosti projevuje to, že se oba v přístupu harmonicky shodnou.

Výsledky kanadský autorský kolektiv vedený Haeyoungem Gideonem v lecčem překvapily.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou

Vnést přirozenost, v její nejryzejší podobě, do fotografie. Solve Sunsbo chce vystavět kalendář Pirelli pro rok 2026 jako hledání, kdo jsme a odkud přicházíme. Jeho snímky budou sahat do světa vášní,...

Polednice s andělskou tváří. Mafie Georgie Tannové unesla tisíce dětí

Dobrá žena, která rozuměla zármutku bezdětných párů. Dopřávala jim štěstí vlastních potomků. Robátkům ze sirotčinců přitom dávala naději na lepší život. Krásné poslání? Ne, Georgia Tannová z...

Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny

Solidní badatelská instituce, mapující historii medicíny anebo spíš panoptikum, plné zrůdiček naložených v lahvích s konzervačními roztoky? V případě Müterova muzea ve Filadelfii platí obojí. Záleží...

Zápotocký nebyl v koncentráku kápo, přežil díky péči mladých komunistů, líčí historik

Premium

Druhý dělnický prezident, tak byl za komunistického režimu označován politik, který na Pražský hrad nastoupil po Gottwaldovi. Uznávaný historik Michal Stehlík nyní napsal moderní životopis Antonína...

Nechte nás jít, jinak je upálíme! Krvavou vzpouru v Leopoldově vedl brutální Blázen

Premium

Z ponuré budovy stoupá černý dým a z některých zamřížovaných oken šlehají plameny. Ohně hoří i na střeše, kde vězni drží několik rukojmí. Jsou to ti, kteří se nechtěli vzpoury účastnit. „Nechte nás...

Vztah jako obchod. Studie zkoumala, co s ním udělá přístup něco za něco

Může to být záruka, že bude vztah férový. Že na něj nikdo nedoplácí, že do něj dávají oba partneři stejně, že si přízeň oplácejí. Vede však hlídání, aby byly pomyslné účty vyrovnané, ke spokojenosti?...

27. října 2025

Nejvíc sebevražd je v pondělí a na jaře. Psycholog promluvil o depresích či splínu

Premium

Podzimní sychravé dny, které většinou nabízejí jen slabý sluneční svit, často viníme z našich splínů. Co dělat, když zjistíme, že jsme ke změnám počasí přecitlivělí, či dokonce trpíme takzvanou...

26. října 2025

Do vesmíru vezmu puk. České pivo bych bral jen kvůli výzkumu, říká Svoboda

Premium

Patří mezi ty, o nichž se říká, že jsou chodící miliardou korun. Tolik za něj Česko zaplatilo v rámci leteckého výcviku. Jako stíhací pilot gripenu je zvyklý pohybovat se rychlostí kolem 2 000 km/h,...

26. října 2025

Největší diamant objevili v Africe. Dodnes zdobí britské korunovační klenoty

Jaká byla cesta největšího surového diamantu z dolu v jižní Africe až do britských korunovačních klenotů? Britové nechali symbol koloniální nadvlády rozdělit, aniž by tušili, že se impérium v...

25. října 2025

Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny

Solidní badatelská instituce, mapující historii medicíny anebo spíš panoptikum, plné zrůdiček naložených v lahvích s konzervačními roztoky? V případě Müterova muzea ve Filadelfii platí obojí. Záleží...

25. října 2025

Keep Calm and… Za války slogan neuspěl. V 21. století se stal hitem

Dočkal se mnoha moderních variací. Zachovej klid a dej si čaj, Zachovej klid a miluj kočky, Zachovej klid a pokračuj v nákupech… Jenže ve svém originále byla mise sloganu Keep Calm and Carry On, díla...

24. října 2025

Otevřel cestu pro Al Capona. Velký Jim padl jednou ranou v mocenském boji mafiánů

Premium

Poslední gangster ze staré školy, král Větrného města a sjednotitel chicagské mafie? Takové tituly si Jim Colosimo nezaslouží. Vše připisované přesahovalo jeho schopnosti. Vydláždil cestu surovci Al...

23. října 2025

Seznamování je problém celé gay komunity, zazní v Naked Warm Up

Vztahy homosexuálů jsou zatíženy stereotypy snad ještě víc než vtipy o neinteligentních blondýnách a dopravních policistech. Realita? „Na rozdělení, kdo bude v páru dělat maminku a kdo tatínka, si...

23. října 2025

Mona Lisa dva roky ležela pod postelí. Jak slavný obraz ukradl z Louvru Ital

Premium

Když před 100 lety v říjnu 1925 zemřel, svět si toho ani nevšiml. Nicméně za připomínku stojí: Ital Vincenzo Peruggia byl totiž strůjcem „největší umělecké krádeže 20. století“, jak se zmizení Mony...

22. října 2025

Překrytá historie: King Kong zastínil Hitlera, olympiáda zemětřesení

Historie není spravedlivá a lidská kolektivní paměť dovede být selektivní. Leckterá podstatná událost z ní dokáže vypadnout jen proto, že ji zastíní mediálně výraznější. Seznamte se s dvojicemi,...

22. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nechte nás jít, jinak je upálíme! Krvavou vzpouru v Leopoldově vedl brutální Blázen

Premium

Z ponuré budovy stoupá černý dým a z některých zamřížovaných oken šlehají plameny. Ohně hoří i na střeše, kde vězni drží několik rukojmí. Jsou to ti, kteří se nechtěli vzpoury účastnit. „Nechte nás...

21. října 2025

Polednice s andělskou tváří. Mafie Georgie Tannové unesla tisíce dětí

Dobrá žena, která rozuměla zármutku bezdětných párů. Dopřávala jim štěstí vlastních potomků. Robátkům ze sirotčinců přitom dávala naději na lepší život. Krásné poslání? Ne, Georgia Tannová z...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.