Příliš lidskosti. Japonce dohnaly ke vzpouře moc důstojné podmínky zajetí

„Dobýváme, kdykoliv zaútočíme, a vítězíme kdykoliv, když se pustíme do boje.“ Příručka japonského vojska a námořnictva Senjinkun byla nesmlouvavá. Soubor instrukcí začal být distribuován bojovým útvarům v lednu 1941, ovšem jeho pravidla byla součástí mentální výbavy císařských vojáků už mnohem dříve. Za standardní se považovala povinnost splnit svěřený úkol za jakoukoli cenu, neustupovat proti jakékoliv přesile, bojovat až do posledního dechu, obětovat se pro ostatní. A jako raněný, aktivního boje neschopný, se aspoň pokusit vzít do pekla co nejvíc nepřátel.

Zvyk posílat z pacifického bojiště jako trofej kost nebo lebku zabitého Japonce nepatřil k ojedinělým incidentům. A fotku s Rooseveltem, který dostal nožík s rukojetí vyřezanou z holenní kosti japonského vojáka, uveřejnil i časopis Life.