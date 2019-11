Cestu na olympiádu zaplatili strážníkovi kolegové, z Ameriky přivezl zlato

Byl to jeho velký sen, peníze na jeho splnění však neměl ani stát, ani sportovní organizace. Nakonec se strážníkovi Jaroslavu Skoblovi složili v roce 1932 na cestu do Los Angeles jeho kolegové. Do Ameriky jel a vyhrál zlatou medaili. Silák zemřel před šedesáti lety, 22. listopadu 1959, připomíná magazín 5plus2.